Emekli maaşına ek zam için toplantı: En düşük emekli maaşı için beklenen rakam! Seyyanen zam var mı?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin zam oranı geçtiğimiz günlerde belli oldu. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak kök maaşı 8 bin liranın altında olanların maaş hesabında bir değişiklik olmadı. Kök aylığı 8 bin liranın altında olanların maaşı zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığı için harekete geçtiği kulislere yansımış ve doğrulanmıştı. Emeklilerin gözü şimdi zam düzenlemesine çevrildi. Kulislerde en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılacağı ifade ediliyor.

En düşük emekli maaşı için kritik toplantı

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek. Toplantının bugün veya yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Ayrıca emeklilere seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da tartışılan başlıklardan biri. Kulis bilgisine göre AK Partili yetkililer, emeklilere seyyanen zammın şu an için gündemde olmadığını belirtti. NTV'nin aktartığına göre AK Partili yetkililer, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

AK Partili yetkililer, temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olacak yatırılabileceği vurguladı.

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