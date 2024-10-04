Emekli maaşında yüzde 30 hak kaybı, 'katsayı' formülü ile aşılacak

Yıllarca çalışıp nihayet emekli olmak isteyenler 2024-2025 arası maaş farkı nedeniyle büyük kararsızlık yaşıyor. Enflasyon nedeniyle 2024'te emeklilik dilekçesi verenler 2025'te verenlere göre daha şanslı.

2025'te emekli olanlar, 2024'te emekli olanlara göre emekli aylıklarını yüzde 30 daha düşük alacak. Ömür boyu alacakları aylıklardaki 100 lira ile 14 bin lira arasında değişen bu fark emeklilik hayali kuranları kara kara düşündürüyor.

Ancak bakanlık düğmeye bastı ve yüzde 30'luk kaybın giderilmesi için çalışmalara başladı.

Masada ise farklı formüller konuşuluyor.

Milliyet'in haberine göre; 2025 yılında emekli olacak vatandaşlar için maaş katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplama yapılabilir. AK Parti kurmaylarının en güçlü seçenek olarak değerlendirdiği bu formülle 2025’te emekliliğe hak kazanan ama dilekçesini 2027'de verenlerin maaşı da yine katsayı üzerinden hesaplanacak.

2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların güncelleme kat sayısındaki fark enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu anlamda 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme kat sayısı 2025'e göre avantajlı.