Emekli olmadan önce SGK hizmet dökümünde kontrol edilmesi gereken 7 kritik detay

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yıllardır çalışan bir kişi emeklilik tarihini hesaplarken çoğunlukla iki rakama odaklanıyor: Yaşı ve toplam prim günü.

Ancak SGK hizmet dökümünde bunların dışında kontrol edilmesi gereken önemli bilgiler de bulunuyor.

İşe giriş tarihinden bazı aylardaki eksik prim günlerine, SGK'ya bildirilen kazançlardan 4A, 4B ve 4C kapsamındaki hizmetlere kadar çalışma hayatının kayıtları emeklilik sürecinde önem taşıyabiliyor.

Emeklilik dilekçesini vermeden önce yapılacak ayrıntılı bir hizmet dökümü kontrolü bu nedenle kritik.

1- İlk sigortalı olduğunuz tarihi kontrol edin

İlk bakılması gereken bilgilerden biri sigortalılık başlangıç tarihi.

Çünkü emeklilik koşulları kişinin ilk kez hangi tarihte sigortalı olduğuna göre değişebiliyor.

SGK mevzuatında farklı tarihlerde ilk kez sigortalı olanlar için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı bakımından farklı koşullar bulunuyor.

Bu nedenle kişinin hatırladığı ilk işe giriş tarihi ile SGK kayıtlarındaki tarih karşılaştırılmalı.

e-Devlet'te SGK'nın “Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi” ve 4A çalışanları için “Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti” hizmetleri bulunuyor.

2- Toplam prim gününüzü tek rakam olarak görüp geçmeyin

Emeklilik hesabında en çok kontrol edilen bilgilerden biri toplam prim ödeme gün sayısı.

Ancak yalnızca ekranın sonunda görünen toplam güne bakmak yerine hizmetlerin yıllara ve aylara göre incelenmesi önemli.

SGK kayıtlarında prim ödeme günü, sigortalının ilgili dönemde prim bildirilen gün sayısını gösteriyor. Tam çalışılan aylarda, ayın 28, 29 veya 31 gün çekmesine bakılmaksızın gün sayısı 30 olarak dikkate alınıyor.

Bu nedenle çalışma hayatındaki dönemlerin ay ay kontrol edilmesi, beklenmeyen bir eksikliğin fark edilmesini sağlayabilir.

3- Çalıştığınız halde eksik görünen ay var mı?

Hizmet dökümündeki en dikkat çekici durumlardan biri, kişinin çalıştığını bildiği bir dönemde hiç prim görünmemesi veya beklediğinden daha az gün bulunması.

Ancak hizmet dökümünde 30 günden az görünen her ay otomatik olarak hata anlamına gelmiyor.

Ay içinde işe giriş veya işten ayrılış, ücretsiz izin, istirahat ya da mevzuatta öngörülen başka nedenlerle prim gün sayısı 30'un altında olabilir.

Bu nedenle özellikle kesintisiz ve tam zamanlı çalışıldığı düşünülen dönemlerde beklenmeyen eksiklikler varsa kayıtların ayrıntısı incelenmeli.

4- Prime esas kazançlarınızı kontrol edin

Hizmet dökümündeki en önemli ancak çalışanların sıklıkla gözden kaçırdığı bilgilerden biri prime esas kazanç.

Bu rakam, kişinin yalnızca “kaç gün çalıştığını” değil, SGK'ya hangi kazanç üzerinden bildirildiğini gösteriyor.

SGK'ya göre 4A kapsamındaki çalışanlarda prime esas kazancın hesabına hak edilen ücretlerin yanı sıra mevzuat kapsamında prim, ikramiye ve benzeri bazı ödemeler de dahil ediliyor.

Bu bilgi emekli aylığı açısından da önemli. Bu nedenle özellikle yıllar içinde alınan ücretlerle hizmet dökümünde görünen prime esas kazançlar arasında dikkat çekici bir farklılık olup olmadığı kontrol edilmeli.

5- 4A, 4B ve 4C hizmetlerinizi ayrı ayrı inceleyin

Çalışma hayatı boyunca herkes aynı sigortalılık statüsünde kalmıyor.

Bir kişi bir dönem işçi olarak 4A, başka bir dönemde kendi adına çalışarak 4B, kamu görevlisi olarak ise 4C kapsamında hizmet sahibi olabilir.

e-Devlet'te SGK'nın 4A Hizmet Dökümü, 4B Hizmet Bilgisi ve 4C Tescil Kaydı dahil farklı hizmetleri bulunuyor.

Bu nedenle geçmişte farklı statülerde çalışmış kişilerin yalnızca son çalıştıkları statünün kayıtlarına bakıp diğer hizmetlerini gözden kaçırmaması gerekiyor.

SGK'nın görev tanımlarında da farklı statülerde geçen hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin işlemler yer alıyor.

6- İşe giriş ve işten çıkış tarihlerine bakın

Hizmet dökümünde kontrol edilmesi gereken bir başka bilgi çalışma dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri.

SGK kayıtlarında ay içinde işe başlayanların işe giriş, ayrılanların ise işten çıkış tarihleri bildiriliyor.

Özellikle sık iş değiştiren veya uzun bir çalışma geçmişi bulunan kişiler açısından bu tarihler önem taşıyor.

Kişinin fiilen çalıştığını düşündüğü dönem ile SGK kayıtları arasında boşluk görülüyorsa bunun nedeninin araştırılması gerekebilir.

e-Devlet'te 4A kapsamındaki çalışanlar için ayrıca “4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi” hizmeti de bulunuyor.

7- Çalıştığınız işyerlerinin kayıtlarını karşılaştırın

Son kontrol ise hizmet dökümündeki işyeri kayıtları.

e-Devlet'teki hizmetin tam adı “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi.”

Uzun çalışma hayatı boyunca farklı şirketlerde çalışanların, hizmet dökümünde yer alan işyeri kayıtlarını geçmiş çalışma dönemleriyle karşılaştırması yararlı olabilir.

Tanımadığınız bir işyeri, beklemediğiniz bir kayıt veya çalıştığınız halde görünmeyen bir dönem bulunuyorsa emeklilik başvurusunu beklemeden konunun araştırılması mümkün.

Eksik gün görünmesi her zaman hata anlamına gelmiyor

Burada önemli bir ayrım var.

Hizmet dökümünde bir ayın 30 günden az görünmesi tek başına işverenin eksik prim yatırdığı anlamına gelmez.

İşe giriş ve çıkış tarihleri ile prim gününü etkileyebilecek diğer yasal nedenler birlikte değerlendirilmelidir.

Asıl dikkat edilmesi gereken, kişinin çalışma geçmişiyle SGK kayıtlarının uyuşup uyuşmadığı.

Örneğin kesintisiz çalışıldığını düşündüğünüz bir dönemin tamamen kayıp olması, işe giriş tarihinin beklediğinizden farklı görünmesi veya prime esas kazançlarda açıklayamadığınız bir farklılık bulunması ayrıca incelenebilir.

Emekliliğe ne zaman hak kazanacağınızı da kontrol edebilirsiniz

Hizmet dökümünün ardından e-Devlet'te SGK tarafından sunulan “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” hizmeti de kullanılabiliyor.

Böylece mevcut SGK kayıtları üzerinden emeklilik koşullarına ilişkin sorgulama yapılabiliyor.

Ancak hizmet dökümündeki bilgilerde hata veya eksiklik bulunduğunu düşünenler açısından önce kayıtların doğruluğunun kontrol edilmesi önem taşıyor.