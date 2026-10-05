Emekli olup Komşu'ya taşınmak isteyenler dikkat! Vergi avantajı için son tarih belli oldu

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Yunanistan, yurt dışında yaşayan emeklileri ilgilendiren vergi düzenlemesinin şartlarını değiştirdi. Yeni uygulamayla yalnızca başvuru süresi uzatılmadı; başvuru sırasında bütün destekleyici belgelerin hazır bulunması zorunluluğu da esnetildi.

31 Ekim’e kadar başvuru yapan emekliler, eksik belgelerini 30 Kasım’a kadar tamamlayabilecek. Düzenlemeyle başvuruların sonuçlandırılması ve yüzde 7’lik özel vergi oranının ne zaman uygulanmaya başlayacağına ilişkin takvim de netleştirildi.

1700’den fazla başvuru yapıldı

Yabancı emeklilere yönelik vergi avantajına şimdiye kadar 1700’den fazla başvuru yapıldı. Bunların yaklaşık bini onaylandı.

Başvuruların büyük bölümü İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve İskandinav ülkeleri dahil Kuzey ve Batı Avrupa’daki emeklilerden geldi. ABD’de yaşayan emeklilerin de sisteme ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Yüzde 7 vergi avantajından kimler yararlanabilir?

Yunanistan'da normal sistemde maaş ve emeklilik gelirleri için gelir vergisi dilimleri yüzde 9’dan başlayıp yüzde 44’e kadar çıkıyor. Özel vergi rejimi, yurt dışından emekli maaşı alan ve vergi ikametini Yunanistan’a taşıyan kişilere açık.

Başvuru sahibinin, önceki altı yılın en az beşinde Yunanistan’da vergi mükellefi olmaması gerekiyor. Ayrıca kişinin, Yunanistan ile vergi konularında idari iş birliğine imkân veren anlaşması bulunan bir ülkeden taşınması şartı aranıyor.

Başvuran kişinin yurt dışından emekli maaşı almaya hak kazandığını da kanıtlayabilmesi gerekiyor.

Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), bazı durumlarda kişinin önceki vergi ikametini kendi kayıtlarından tespit edebiliyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda vergi ikamet belgesi, önceki vergi beyannameleri veya kişinin daha önce yaşadığı ülkeden alınmış başka resmi belgeler istenebiliyor.

Yabancı emeklilerin gelirlerine vergi nasıl uygulanacak?

Şartları karşılayan emeklilerin özel rejim kapsamındaki yurt dışı gelirleri Yunanistan’da genel olarak sabit yüzde 7 oranında vergilendirilecek. Ancak vergi anlaşması veya başka bir uluslararası anlaşmanın muafiyet ya da farklı bir vergilendirme kuralı öngördüğü durumlarda istisnalar bulunabilecek.

Vergi, yılda bir kez ve tek seferde aralık ayının son iş gününe kadar ödenecek. Yüzde 7 kapsamındaki yabancı gelir için bu ödeme yapıldıktan sonra ayrıca Yunanistan vergisi alınmayacak.

Ödeme süresi ise kritik önem taşıyor. Vergisini aralık ayının son iş gününe kadar ödemeyen emekliler yüzde 7’lik avantajı kaybedecek ve dünya genelindeki gelirleri üzerinden Yunanistan’ın normal vergi kurallarına tabi olacak.

Yunanistan’da elde edilen gelirler ise ülkenin standart vergi kurallarına göre ayrıca vergilendirilecek. Belirli şartlar altında yurt dışında ödenmiş vergiler, Yunanistan’da ödenecek tutardan mahsup edilebilecek; ancak mahsup tutarı ilgili gelir için Yunanistan’da hesaplanan vergiyi aşamayacak. Yüzde 7’lik vergi başka vergi borçları veya vergi kredileriyle mahsup edilemeyecek ve taksitle ödenemeyecek.

Yabancı emekliler Yunanistan’da nasıl başvuru yapacak?

Başvuru ve destekleyici belgeler Yunanistan’ın myAADE vergi portalı üzerinden çevrim içi olarak gönderilebilecek. Başvuruda “My Requests” bölümünden yeni talep oluşturulması ve Yunanistan Gelir Vergisi Kanunu’nun 5B maddesi kapsamında yurt dışından emekli geliri elde edenlere yönelik alternatif vergilendirme seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.

Başvurular ayrıca Attika veya Selanik’teki ilgili KEFODE ofisine taahhütlü posta ya da kurye ile gönderilebilecek. Emekliler, myAADE üzerinden randevu alarak ilgili KEFODE ofisine şahsen de başvurabilecek.

Yeni kurallar yalnızca bundan sonra yapılacak başvuruları kapsamıyor. Düzenleme, halen sonuçlandırılmamış başvurular ile 2025 vergi yılına ilişkin vergi tarh kararlarına da uygulanacak.