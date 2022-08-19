Emekli promosyon ücretleri ne kadar? 8 bin TL emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Bankaların promosyon ücretleri son günlerin en çok merak edilen konularının başında geliyor. Her yıl olduğu gibi müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar emekli promosyon ödemeleri için miktarlarını açıklarken, bu promosyonları alabilmek için maaşlarını taşımayı planlayan emekliler ise en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Son günlerin popüler sorusu, bankaların emekli promosyonları ne kadar, olurken, bazı bankaların promosyon ücretleri 8 bin TL'yi bulabiliyor.

Yapı Kredi promosyon ücreti

3 yıllık taahhütle, aylığı 1 bin 499 TL’ye kadar olanlar için 4 bin 850 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL arasına 6 bin TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri için 7 bin 250 TL promosyon ödeniyor. 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek nakit ödül alabiliyor. İlk kez kredi kartı alan veya promosyon tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanyadan sonra toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon alıyor. Böylece promosyon miktarı 7 bin 500 liraya ulaşabiliyor.

ING Bank promosyon ücreti

3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL’ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

Garanti BBVA promosyon ücreti

3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL’ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64’ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.

İş Bankası promosyon ücreti

Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarlama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.

Akbank promosyon ücreti

Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.

Denizbank promosyon ücreti

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

QNB Finansbank promosyon ücreti

QNB Finansbank, 5 bin TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB promosyon ücreti

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor.

Türkiye Finans promosyon ücreti

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerine, 36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde; 1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2.250 TL’ye kadar, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.000 TL’ye kadar, 2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır. Kampanya 30.09.2022 tarihine kadar emekli maaşını bu bankaya taşıyan müşterileri kapsamaktadır. Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL’ye varan nakit ödül ödeniyor.

Ziraat Bankası promosyon ücreti

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Halkbank promosyon ücreti

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank promosyon ücreti

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.