Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekli promosyonu protokolü güncellendi

Emekli promosyonu ücretleri yaz döneminde en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Bu dönemde bankalar emekli promosyonu için adeta yarışa girerken, kamu bankaları ise bu yarışın uzaktan takipçisi oldu. Özel bankalarda 10 bin Türk lirasına dayanan promosyon ödemeleri yapılırken, kamu bankaları ise 750 Türk lirası emekli promosyonu ile bu yarışın uzağında kaldı. Ancak SGK ile bankalar arasındaki emekli promosyonu protokolü ile tüm bankaların taban emekli promosyonu ücretleri güncellendi.

SGK'nın internet sitesinden paylaştığı duyuruya göre, emekli promosyonu ücretlerine ilişkin protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek. Emekli promosyonu protokolüne göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını üç yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.