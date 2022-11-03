Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu konusunda beklenen hamle ekim ayında geldi. Bankalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan görüşmelerde asgari emekli promosyon ücretlerine zam yapıldı. Yapılan görüşmelerde emekli promosyon ücretlerinin artırılması kararlaştırılırken, taban ödeme 3 bin Türk lirası olarak belirlendi.

SGK'nın internet sitesinden paylaştığı duyuruya göre, emekli promosyonu ücretlerine ilişkin protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek. Emekli promosyonu protokolüne göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine üç yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını üç yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.

Özel bankaların promosyon ödemelerinde son durum

Düzenlemenin ardından kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artarken, özel bankalar ise emekli promosyon ödemelerinde 7 bin 500 Türk lirasına varan ödemeler yapıyor.

Denizbank 3 bin TL ile 5 bin TL arasında, Akbank 4 bin 200 TL ile 7 bin TL arasında, QNB Finansbank 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında, Türkiye Finans 3 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında, Garanti BBVA 3 bin 600 TL ile 6 bin TL arasında, ING Bank 4 bin 650 TL ile 7 bin TL arasında, TEB 5 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında, Yapı Kredi Bankası 4 bin 600 TL ile 7 bin TL arasında, Türkiye İş Bankası 5 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında emekli prosmoyonu ödemesi yapıyor.