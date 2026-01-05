Emekli seyyanen zam var mı? Emekliye ek zam yapılacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 olurken yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu. Rakamlar sonrası SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 12.18 zam alacak.

Emekliye verilen zam yeterli bulunmazken seyyanen zam olup olmayacağı merak konusu oldu. Şimdi yoğun şekilde "Emekliye ek zam yapılacak mı" sorusu geliyor.

Emekliye seyyanen zam olacak mı?

Milyonlarca emekli seyyanen zam beklerken Ankara kulislerinde ek bir zam yapılmayacağı konuşuluyor. Hükümetin bu hafta olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapması bekleniyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında emekliye seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi. Karakaş yaptığı açıklamada emekliye ek zam beklemediğini belirtti.