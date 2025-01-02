Emekli ve memur ne kadar zam alacak? 2025 emekli aylığı ve memur maaşı (Olası zam senaryoları)

2025 yılı asgari ücretine yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 liraya çıkarılmasının ardından gözler memur ve emeklilerin ne kadar maaş alacağına çevrildi. Zamlarda yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkının büyük önemi var.

Bu yılın temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, ağustosta 2.47, eylülde 2.97, ekimde 2.88, kasımda 2.24 olmuştu. TÜİK, aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak'ta saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon oranı, emekli aylıkları ve memur maaşlarının hesabında büyük önem taşıyor.

Emekli ve memur ne kadar enflasyon farkı alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon farkını zam olarak alacak. Buna karşun memur emeklileri ikinci altı ayda toplu sözleşme nedneiyle yüzde 6 ek zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beş aylık enflasyon farkı 14,56 olurken, memur emekli için bu oran yüzde 10,40 olarak kayda geçti.

Emekli ve memur maaşı zamları 2025

Aralık ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda yüzde 2 gelebilir. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 12-13, diğer emekliler için yüzde 16-17 oranında zam söz konusu olabilecek.

Emeklilerin taban maaşı artacak

Milyonlarca emekli halihazırda 12 bin 500 TL aylık alıyor. Hükümetin taban aylıkları hangi seviyeye çıkaracağı konusunda tartışma sürüyor. Kulislerde taban aylığın 15 bin liraya çıkarılabileceği öngörülüyor.

En düşük emekli ve memur maaşı 2025

En düşük emekli aylığı yüzde 16'lık zam senaryosunda 14 bin 500 liraya yükseliyor. Yüzde 17'lik zamda miktar 14 bin 625 liraya çıkıyor.

En düşük memur emeklisinin yeni yılda 20 bin liraya yakın maaş alması beklenirken, bekar memurlar için en düşük maaş 40 bin 700 liraya, evli bir memurun maaşı ise 44 bin liraya yükselecek.