Emekli ve memur zam alacak! Peki asgari ücretliye temmuzda zam var mı?

Emekli ve memur zammı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli oldu. TÜİK’e göre haziranda enflasyon yüzde 1,64 arttı. Altı aylık enflasyon ise yüzde 24,73 oldu. Bu fark SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklilerinin kök maaşlarına temmuz ayında eklenecek. Maaş zamları toplu sözleşmeye bağlı olan memur ve memur emeklisi ise yüzde 19,31 zam alabilecek.

Anadolu Ajansı’na göre bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak uygulanmaya devam ediyor. Kök maaş sorunu çözülürse en düşük emekli aylığının 12 bin 473 TL civarı olması bekleniyor.

Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı?

Türkiye’de yaklaşık 6,6 milyon asgari ücretli bulunuyor. Ancak asgari ücret artışı tüm kayıtlı çalışanları ilgilendiriyor. Türkiye’de milyonlarca emekli ve memur zam alırken, asgari ücretlinin zam alma ihtimali hemen hemen bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen ay sonunda AK Parti’nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" demişti.