EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 2024: Emekli ve memurun gözü yarında! Maaşlar ne kadar olacak? İşte son tahmin

Milyonlarca memur ve emekli yarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emekli zam oranı netlik kazanacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon farkı 22.72 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da duyurulacak aylık enflasyon tutarı bu orana eklenecek. Peki, memur ve emekli ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşına zam ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyonu yüzde 2,52 ve 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olarak hesaplandı. Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 3 oranında gerçekleşecek tahminlerini güçlendiriyor. TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyon farkının yüzde 3 oranında gerçekleşmesi halinde 2024 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon farkı ise yaklaşık yüzde 27 oranında netleşecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri kök aylıkları, prim ödeme gün sayısı ve pirime esas kazancına göre yüzde 27 oranı üzerinden zamlı maaş alacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Sabah'ın haberine göre, bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacak.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi de toplu sözleşme farkı ekseninde Temmuz'da zamlı maaş alacak. Memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam öngörüldü. Gerçekleşmesi beklenen yüzde 27 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. 2024 Temmuz döneminde memurlara yüzde 10 zam verilmesi de yine toplu sözleşmede kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 12 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Bu rakam baz alındığın en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 40 bin 90 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 liradan 17 bin 984 TL'ye çıkacak.

Memur maaş zammı tahmini hesaplama

Derecesi 9/1 olan üniversitesi mezunu bir memurun 34 bin 235 TL olan maaşı tahmini 41.766'ya çıkacak.

Derecesi 1/4 olan üniversite mezunu şube müdürünün 49.467 TL olan maaşı tahmini 60.349 TL olacak.

Derecesi1/4 olan uzman öğretmenin 44 bin 85 TL olan maaşı tahmini 53 bin 783 TL'ye yükselecek.

Derecesi 1/4 olan öğretmenin 39.781 TL olan maaşı, tahmini 48 bin 532 TL'ye çıkacak.

Derecesi 3/1 olan başkomiserin 48.920 TL olan maaşı, tahmini 59 bin 682 TL olacak.

Derecesi 8/1 olan polis memurunun 44 bin 292 olan maaşı, tahmini 54 bin 36 TL'ye yükselecek.

Derecesi 1/4 olan uzman doktorun 82 bin 26 TL olan maaşı, tahmini 100 bin 71 TL'ye çıkacak.

Derecesi 5/1 olan üniversite mezunu hemşirenin 40.179 TL olan maaşı, tahmini 49 bin 18 TL olacak.

Derecesi 1/4 olan profesörün 72 bin 422 TL olan maaşı, tahmini 88 bin 354 TL olacak.

Derecesi 7/1 olan araştırma görevlisinin 48 bin 3 TL olan maaşı, tahmini 58 bin 563 TL'ye yükselecek.