Emekli zammı bugün belli oluyor! İşte en düşük aylığa zam için Erdoğan'ın masasına gelen rakam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammı 24.73 olarak duyuruldu. Şimdi ise en düşük emekli maaşına zam bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için alternatifler olduğunu ve hazırladıkları raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Erdoğan'a sunuldu.

En düşük emekli maaşına ilişkin maddenin hazırlanan yeni vergi düzenlemesine eklenmesi kararlaştırıldı. Paketin bugün saat 12.00'de Meclis'e sunulması bekleniyor.

Emekli maaşına zamda rakamlar ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, emekli maaşına zam için Erdoğan'a sunulan rapordaki detaylar ortaya çıktı. En düşük emekli maaşına zam için 3 rakam ön plana çıktı. Maaş alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olarak şekilleniyor. Buna göre en güçlü rakam ise en düşük emekli maaşının 12 bin TL olması.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

En düşük aylığa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.