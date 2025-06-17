Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu soruya yanıt arıyor. Temmuz ayına çok az bir süre kala tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzmanların açıklamaları öğrenilmeye çalışılırken yoğun şekilde "Temmuzda emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak" diye soruluyor.

Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak

Mayıs ayı enflasyonu piyasanın yüzde 2,10'luk tamininin çok altında, yüzde 1,53 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ise enflasyonun yüzde 1, 1,50 ve yüzde 2 gelmesi halinde oluşacak maaş tabloları şu şekilde:

Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,24 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 9,6 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 15,14 zam

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 16,81 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 10,2 enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 15,71 zam

Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 17,4 zam

Memur ve memur emeklileri: yüzde 10,74 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 16,28 zam

Milyonlarca işçi emeklisi zam alamayabilir

Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığın milyonlarca emekli temmuzda yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak.

Eğer temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapılırsa, kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamaycak.

14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.