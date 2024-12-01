Emekli zammı ve asgari ücrete refah payı teklifi

Milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin gözü kulağı zam habelerinde. 2025'te ücretler ve aylıkların ne kadar artacağı merak edilirken, yeni rakamlara ilişkin çalışmalar hız kazandı.

Asgari ücrette son viraja girilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun da aralık ayının ikinci haftasında toplanması bekleniyor. Öte yandan toplantı öncesi hükümetin ittifak ortağı MHP'den ücret ve aylıklara yapılacak zamma ek refah payı teklifi geldi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerektiğini belirterek ücret dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti.

'Geçim şartları' dikkate alınsın

Kalaycı, asgari ücret tespit çalışmaları öncesinde çalışanların 'geçim şartlarının' dikkate alınması gerektiğini belirterek, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesini istedi.

Kalaycı, kamu çalışanları ile emekli aylıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Kamu çalışanlarının 2023 yılında aylıklarının ortalama yüzde 129, 2024 yılında yüzde 78,07 oranında yükseldiğini hatırlatan Kalaycı, toplu sözleşmeyle belirlenen artışlara 2023 ve 2024 Ocak ayında ayrıca refah payı verildiğini belirtti.

Emekliye ilave refah payı

"2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır." diyen Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü:

"5510 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi, bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngörmektedir. Yine burada da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz."