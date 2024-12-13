Emekliler 2025 zam taleplerini açıkladı: TÜFE'ye ek seyyanen 10 bin TL zam

Emeklinin gözü kulağı aylıklara gelecek zam haberlerinde. Milyonlarca kamu ve işçi emeklisi 2025'te alacağı zam oranını merak ediyor. Hükümet ise her fırsatta emeklinin enflasyona ezdirilmeyeceğini dile getiriyor. Ancak henüz zam oranına ilişkin netleşen bir rakam yok.

Erdoğan'ın mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ettiklerini belirterek, "Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız. Hem yatırımcıları hem çalışanları kollayacak, bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız." demişti.

Bugün de Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan bekledikleri zam oranını açıkladı.

'TÜFE zamları emeklinin maaşını eritmiştir'

Çalışkan TÜİK'in TÜFE verisi ile kendilerinin TÜFE oranının orantılı olmadığını belirterek, "TÜFE ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir” dedi.

Çalışkan, emeklinin alım gücünün çok düştüğünü ifade ederken daha emekli zam almadan her şeye zam geldiğine dikkat çekti, "Emeklinin pazara çıkacak durumu kalmadı” dedi.

Katsayı ve intibak yasası talebi

Çalışkan “Biz Emeklinin taban maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılarak, bir fiil hizmet ve pirime dayalı bir intibak yasası çıkartılması istiyoruz. İşçi ve Bağ-kur emeklilerinin maaş zamlarının TÜFE’den çıkartılarak gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini istiyoruz. Bugün emeklileri maaşlarını bu hale getiren TÜFE'dir" şeklinde konuştu.

'Taban maaş asgari ücret olarak belirlensin'

Emeklilerin lütuf değil haklarını talep ettiğini belirten Çalışkan, "Emeklilere zam yapılacağını da ülkenin ekonomik durumu öne sürülmektedir. Emeklilerin bu durumda günahı nedir? Biz Tüm Emekliler olarak taban maaşımızın asgari ücret olarak belirlenmesini ve buna göre de diğer maaşların güncellenmesini talep ediyoruz" dedi.

Çalışkan "Biz emeklilere sendikalaşma hakkı verilmesini istiyoruz. Biz tüm emekliler masada taleplerimizi sunmak ve zam pazarlığı yapmak istiyoruz. Emekliler bir TÜFE zammına bağlanmış ve bu şekilde yoksulluya mahkûm edilmiş ve dönem maaş biraz daha erimiştir" dedi.

'TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur'

Çalışkan “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez" dedi.

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