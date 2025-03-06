Emekliler bayram ikramiyelerinde alım gücünün telafisini istiyor

Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeye ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Halihazırda 3 bin lira olarak ödenen ikramiye konusunda çalışma sürüyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de milyonlarca emeklinin talebini dile getirdi.

Ergün, emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını belirterek son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında bayram ikramiyelerinin ciddi oranda eridiğini ifade etti.

Alım gücü örneği verdi

Ergün, şöyle devam etti: "İkramiyelere enflasyonun oldukça altında yapılan artışlar sonucu, ikramiyeler emeklilerin bütçesine katkı sağlamaktan uzaklaştı. İkramiye uygulamasının başlatıldığı 2018 yılında 1000 lirayla emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Maalesef, bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil."

'Emekliler dört gözle bekliyor'

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca emeklimiz, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Emekli aylıklarındaki artış oranının, çarşı ve pazardaki fiyatların artış oranının gerisinde kalmasıyla emeklilerimizin alım gücü düşüyor. Böyle bir tablo söz konusuyken bayram ikramiyeleri emeklilerimizin bir derdine merhem olmalı. Bugün itibarıyla milyonlarca emekli her bir bayram için 3 bin lira olarak verilen ikramiyelerin artırılmasını dört gözle bekliyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli. Zor durumda olan emeklilerimiz, kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgeleyen bayramı ağız tadıyla geçirmeli."