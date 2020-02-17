Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor

17 Şubat 2020

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2006'daki değişiklikle emeklilere ve çalışanlara uygulanan vergi iadesinin kaldırıldığını anımsatarak buna gerekçe olarak, fiş toplanması, zarf doldurulması ve denetimdeki zorluğun gösterildiğini belirtti.

Vergi iadesi uygulamasının yerine, ek ödemenin getirildiğini hatırlatan Ergün, ek ödeme uygulamasında yüzde 4-5 arasında değişen oranların belirlendiğini kaydetti.

Ergün, ek ödeme oranlarının bugünün şartlarında çok düşük kaldığını vurgulayarak, "Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulaması bizi fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerimizin düşmesine sebep oldu." diye konuştu.

Emeklilerin ek ödemeleri aylık 50, 60 ve 80 lira

Emeklilere yapılan ek ödemelerin, çalışanlara yapılan ödemelerin çok gerisinde kaldığına işaret eden Ergün, şöyle devam etti:

"Çalışanlara vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan asgari geçim indirimi, bekar bir işçi için 220 lira. Çalışanlarda en düşük vergi indirimi tutarı 220 lirayken 1000 lira aylığı olan emeklinin yüzde 5 karşılığı ek ödemesi, ayda sadece 50 lira, 1500 lira aylık alan bir emeklinin yüzde 4 karşılığı ek ödemesi aylık 60 lira, 2 bin lira aylık alan bir emeklinin ek ödemesi yüzde 4 karşılığı aylık 80 liradır. Böyle bir tablo karşısında çalışanlarla aynı oranda KDV ve ÖTV ödeyen emeklilerin ek ödeme oranlarının ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz."

Ödenen ve iade edilen vergilerin adil olması gerektiğini savunan Ergün, vergi teşviklerinin genişlediği bir dönemde birine kaşıkla diğerine kepçeyle vergi iadesi yapılmasını hakkaniyetli bulmadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA