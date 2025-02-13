Emekliler için yeni fırsat: Özel sanal pazar kuruldu!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin yüksek fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için dijital bir pazaryeri olan ‘Emek Pazarı’nı hayata geçirdi. TÜED Başkanı Kâzım Ergün, emeklilere yapılan alışverişlerin kapılarına kadar ücretsiz teslim edileceğini ve kargo ücreti alınmayacağını belirterek, "Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız" dedi.

Ürünler üreticilerden doğrudan temin edilecek

TÜED Başkanı Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilerin bu yeni pazaryerinden faydalanabileceğini belirterek, “Emek Pazarı”nı kurarak, fahiş fiyat artışlarını boykot etme adımını atmakla kalmadıklarını, aynı zamanda emekli ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmalarına olanak sağladıklarını ifade etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre dernek üyeleri için ek indirimler tanımlanırken, herkesin uygun fiyatlarla alışveriş yapabileceği de vurgulandı. Ergün, pazaryerinde gıda, giyim, kozmetik, teknoloji gibi ürünlerin üreticilerden doğrudan temin edileceğini, ve emekli üyelerinin bu ürünleri kargo ücreti ödemeden adreslerine alacaklarını söyledi.

“Üretenden, tüketene en kısa yol” sloganıyla sunulan bu projeyle geçmişteki “Tüketim kooperatifleri” uygulamalarının dijital platforma taşınması hedefleniyor. Ergün, “Emek Pazarı’na, TÜED web sayfası üzerinden ya da emekpazari.com.tr adresi ile erişilebileceği gibi, AppStore ve Google Play platformlarından da cep telefonlarına uygulama indirilebilir” diye konuştu. Dernek üyelerinin uygulamaya T.C. kimlik numaralarını kullanıcı adı olarak, T.C. kimlik numaralarının son 6 rakamını şifre olarak kullanarak girebileceği belirtildi.

"Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak"

Ergün ayrıca, uygulama üzerinden emeklilerin kendi ürettikleri ürünleri de satışa sunabileceğini ve yerel üreticilerin destekleneceğini, organik pazarlara yer verileceğini söyledi. Emekliler için tatil fırsatları da dahil olmak üzere birçok ürün ve hizmetin aracı firmalar olmadan doğrudan sunulacağına değinen Ergün, "İnanıyoruz ki, bu şekliyle hayat bulan projemiz, ülkemizin gerçek ve samimi üreticileriyle, ihtiyaç sahiplerini buluşturan en kısa yol olması sayesinde, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.