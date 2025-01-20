Emekliler müjde! Rekor seviyede artması bekleniyor: SGK ve bankalar yeni promosyonlar için masada

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki promosyon protokol görüşmeleri başladı. Mart ayı başında tamamlanması beklenen bu süreçte, kamu ve özel bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarlarının artırılacağı öğrenildi.

Yüksek enflasyon ve rekabet promosyonları artırıyor

Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde SGK, 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Halihazırda bazı bankalar, tavan ödeme miktarını 20-24 bin TL seviyelerine kadar çıkardı.

Promosyon süresi dolmayanlar da zamlı promosyondan yararlanabilecek

Yeni protokolde dikkat çeken bir diğer detay, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emeklilerin de zamlı promosyonlardan faydalanabilecek olması. Bu kapsamda;

Fark ödemesi alınmayacak: Emekliler, yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı değil, protokol süresine göre tam ödeme alacak.

Üç yıllık sözleşme detayı: Mevcut promosyon süresi dolmadan başvuruda bulunanlar, sözleşme süresinin kalan kısmına göre ek ödeme alabilecek.

SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler mart’ta tamamlanacak

Promosyonlarla ilgili protokolün Mart ayı başında tamamlanması bekleniyor. SGK, her yıl bankalarla yaptığı görüşmeler doğrultusunda maaş aralıklarına göre promosyon miktarlarını belirliyor. Üç yılını dolduran emekliler ise yeni taahhütname imzalayarak promosyon haklarını yenileyebiliyor.

Öte yandan bankalar, protokolde belirlenen tavan miktarların üzerine çıkma yetkisine de sahip. Bu da özellikle daha fazla emekli müşteri çekmek isteyen bankalar arasında rekabeti artırıyor.

Promosyonlarda yeni tavanlar ve güncellemeler

Son olarak Mart ayında yapılacak anlaşma kapsamında, kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor. Mevcut tavan promosyon 12 bin TL iken düzenlemelerin ardından 2025 yılı için tavan promosyon tutarının 2 kat artarak 24 bin TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

Rekabet artıyor, emekliler kazanıyor

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, bankalar arasındaki yoğun rekabet, emeklilerin promosyon miktarlarını artırmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları, özel bankaların sunduğu yüksek ödeme tekliflerine karşı yeni avantajlar sunmak için hazırlık yapıyor.

Sonuç olarak SGK ve bankaların Mart ayında tamamlayacağı protokolle, emekliler için promosyon ödemeleri rekor seviyeye ulaşacak. Promosyon süresi dolmayan emekliler de bu avantajlardan faydalanabilecek.

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da faydalanabiliyor!

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da promosyon ödemelerinden faydalanabilen kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca ikramiye ve aylıkların aksine banka promosyon ödemeleri yetim ve dul aylığı alanlar için hisse başına pay üzerinden değil, ödemenin tamamı ile gerçekleştiriliyor.