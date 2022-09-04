Emeklilerden sağlıkta katkı payı çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için sağlıkta katkı payı ödediğini belirterek, "Bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede olan emeklilerimizin aklında ise hep katkı payı var. Emekli aylıklarını eriten katkı payı uygulamasından vazgeçilmeli." dedi.

Ergün, yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon ve kira bedelleri ile elektrik ve doğal gaza yapılan zamların emeklilerin geçim koşullarını zorlaştırdığını söyledi.

En düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olması nedeniyle en düşük emekli aylığı alan birçok emeklinin ayın sonunu getiremediğine dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"Geçinmekte zaten zorlanan emeklilerimiz, bir de sağlık hizmetlerindeki katkı paylarına ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bir emekli hastaneye gittiğinde, ilaç farkı dahil yaptığı ödemeler 100-150 lirayı buluyor. Bu rakam özel hastanelerde 1000-1500 liraya kadar yükseliyor. Durum böyle olunca sağlık sorunlarına rağmen bazı emeklilerimiz, hastaneye gidip gitmemek konusunda tereddüt ediyor. Anayasamız, sağlık hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini güvence altına almasına rağmen, her yıl yeni yeni katkı payları ve ilave ücret artışlarına gidilmesi sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdı."

"Emekliler SUT kapsamından çıkartılmalı"

Ergün, yıllarca ülkenin kalkınmasına hizmet eden, sosyal güvenlik sistemine ödedikleri primlerle katkı sağlayan emeklilerin sağlık hizmetlerinden ilave bir pay ödemeden yararlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşı itibarıyla sağlık hizmetlerinden sıkça yararlanması gereken emeklilerimiz, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için katkı payı ödüyor. Muayene katılım payı, ilave ücret ödemesi, reçete bedeli, ilaç fark ücreti emekli aylıklarını küçültüyor. Emeklilerin katkı payı ve ilave ücret ödeme gücü yoktur. Bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede olan emeklilerimizin aklında ise hep katkı payı var. Emekli aylıklarını eriten katkı payı uygulamasından vazgeçilmeli. Emekliler, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamından çıkartılmalıdır."