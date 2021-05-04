Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ikramiye tarihleri

Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi konusunda merak edilenleri İçişleri Bakanlığı yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyesi tutarını açıklamasının ardından emeklilerin en çok merak ettiği soruların başında, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, oldu.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Bayram ikramiyeleri nasıl ve nereden alınacak?

Tam kapanma döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle emekliler belirlenen tarihlerde bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerini ikametine en yakın banka şubesinden ve ATM'lerden, güzergah ve zaman kuralına uygun olarak çekebilecek.

Bayram ikramiyesi ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli, yaşlı aylıkları ve sosya destek ödemeleri ne zaman?

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde emekliye bayram ikramiyesi konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin bin 100 lira olacağını ve bu konuda düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Erdoğan, Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" ifadelerini kullanmıştı.