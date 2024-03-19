Emeklilere dilekçe uyarısı

Milliyet'in aktardığına göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

Ek Ödemeler: İkramiyeler 2018’den bu yana dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ek bir ödemedir. İkramiyeler 2018 yılında 1000 TL ile başlayıp 2021 yılında 1.100 TL’ye, geçtiğimiz yıl ise 2.000 TL’ye yükseltilmişti. Meclis’ten geçen son torba yasa ile birlikte 7499 sayılı Kanun’un 39’uncu Maddesi ile birlikte ilgili yasa olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek 18 madde eklenmiştir. Bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birden fazla maaş alanlar: Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır. Yani hisse oranınız hangi dosyada yüksek ise onun üzerinden değerlendirilir. Yapılan ikramiye ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez.

Kimler yararlanabilir: "Kimler yararlanır?" sorusuna gelince SGK üzerinden maaş alan herkes alabilecek diyebiliriz. Bunlar emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri ikramiye alacaklar.

Dul ve yetim aylığı alanlar: Dul yetim aylığı alanlar için ise dosya bazında hissesi oranında ödeme almaktadırlar. Yasalarımız doğrultusunda eşiniz vefat etti ise sosyal güvencesi varsa geride kalanlara dul ve yetim aylığı adı altında hayatlarını idame etmek için maaş bağlanmaktadır.

Örnek hesap nasıl yapılır?: Örnek vermek gerekirse geride sadece eş varsa ve çalışmıyor ise çocuk yoksa ona %75 oranında yani 3.000 TL ikramiyenin 2.250 TL’si ödenir. Ancak eş çalışıyor ise %50’lik kısmı yani 1.500 TL ödeme yapılır. Öte yandan eş ve 1 çocuk varsa eşe %50, çocuğa %25 şeklinde ödeme yapılır. Eş ve 3 çocuk varsa maaşın tamamı olan %’100’ü bağlanmaktadır. Bu arada eşler arasında kadın veya erkek ayırt etmeksizin bir ödeme yapıldığını belirtmek isterim.

İş kazası geçirenler ve ödemeleri: İş kazası yaşayanlara bir gelir bağlanmaktadır. Ödeme oranı belirlenirken sürekli iş görmezlik oranınız yüzdelik olarak kaç belirlenmişse bu sizin alacağınız ikramiye ödemesi ile doğru orantılıdır. Mesela %30 oranında sürekli iş görmezlik oranınız mevcut ise 3 bin TL olarak verilen emekli ikramiyesinin yüzde 30’u, yani 900 TL ikramiye ödemesi alırsınız.

Ödeme zamanı: ‘Ne zaman ödenecek?’ sorusuna ise 2 ile 5 Nisan arasında ödeneceğini hükümet kanadı açıklamış durumda.

Dilekçe uyarısı: Yeni emekli olacaklar emeklilik başvurusu yaptıkları zaman takip eden aydan itibaren maaş almaya hak kazanıyorlar. Bu kapsamda Ramazan Bayram ikramiyesini almak için 31 Mart Pazar akşamına kadar dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Kurban Bayramı ikramiyesi için dilekçe: 31 Mart 2024 tarihine kadar dilekçe verilmesi gerekli, ancak pazar gününe denk geldiği için hataya düşmemek lazım. Çünkü emeklilik kanunları dönemsellik kuralına göre olduğu için burada pazartesiye sarkmamaktadır. Hafta sonları kurum kapalı bile olsa siz internet ortamında e-Devlet şifrenizle veya posta yoluyla bunu yapabilmektesiniz.