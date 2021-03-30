Emeklilere ek ödemede zam talep edildi

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı sürecinde yapılacak ek ödemeler ve temmuz zammı konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda her bayram için 1000 Türk Lirası bayram ikramiyesi alan emekliler, asgari ücretin artmasının ardından bu yıl ikramiyelere zam beklerken, ek ödemeler konusunda hükümetten yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

Henüz konu hakkında resmi ağızdan bir açıklama yapılmazken, milyonlarca emekli ek ödemeler konusunda atılacak adımları da takip ediyor.

Bilindiği üzere emekli maaşı bin 554 Türk Lirası altında olanlar yüzde 5, emekli maaşı bu miktarın üstünde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alırken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bu oranın artırılmasını bekliyor.

TÜED, vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında olduğunu vurgularken bu ödemelerde artış istedi. Oranın yüzde 10 olması isteyen TÜED'in talebinin kabul görülmesi durumunda ek ödemelerde önemli bir artış yaşanacak.