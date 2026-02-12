Emeklilere faizsiz 40 bin TL kredi, 6 bin TL’ye kadar iade

Emekliler için bankacılık avantajlarında rekabet hız kesmeden sürüyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine özel olarak 40 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, nakit iade fırsatları ve ücretsiz bankacılık hizmetlerini içeren yeni bir kampanya başlattı.

Yeni kampanya kapsamında, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez emekli olan müşteriler, 12 ay vadeli 40 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

Kredi başvuruları mobil uygulama, internet bankacılığı, banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor.

Emekliler, kredi kartı veya vadesiz hesap üzerinden verecekleri otomatik fatura talimatlarıyla nakit iade fırsatından yararlanabilecek. Kampanya kapsamında aylık 500 TL’ye kadar toplamda 6 bin TL’ye kadar iade imkânı sunuluyor.

Harcamalara aylık 6 bin TL’ye kadar Bankkart Lira

Emekli müşteriler, Bankkart ile yaptıkları harcamalardan da önemli kazanç elde edebiliyor. Market harcamalarına 1500 TL’ye kadar, sağlık harcamalarına 1500 TL’ye kadar, diğer sektör harcamalarına 3 bin TL’ye kadar, toplamda aylık 6 bin TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Mevcut emeklilere faizsiz nakit avans

Mevcut emekli müşteriler de kampanya kapsamında yılda iki kez 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans kullanma hakkına sahip oluyor.