Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

07 Nisan 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bugünden itibaren ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlığın ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hesaplarından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde bir ay erkene alınan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin duyuru paylaşıldı.

Buna göre, emeklilerin 1000 liralık ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yatacak.

Vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarından çekebilecek.

Kaynak: AA