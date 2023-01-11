Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan rakam!

İlk kez 11 Mayıs 2018'de bin lira olarak verilen bayram ikramiyesi, 2021 yılında yüzde 10 artışla bin 100 liraya çıkarılmıştı.

Memur ve emeklilere verilen yüzde 30'luk zammın, ikramiye için de uygulanması halinde 330 liralık bir artış gerçekleşecek. Bu oranla ikramiye bin 460 liraya yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre; kulislerde bayram ikramiyesine de zam beklentisi var. Haberde, hükümetin bayram ikramiyesini 2 bin lira gibi bir rakama çıkarabileceği ifade edildi.

16 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ikramiyeden EYT'lilerin de dahil olmasıyla 16 milyona yakın kişinin faydalanması bekleniyor.