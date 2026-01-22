MAAŞ FARKI TARİHİ: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarihleri duyurdu

Emeklilerin zam farkı ödemesinin tarihi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin 2026 yılına ilişkin zam farkları ile harp ve vazife malullerinin 2025 yılı ek ödemelerinin yarın ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerine yönelik zam farkı ve ek ödeme takvimini duyurdu.
Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları yarın hesaplara yatırılacak. Aynı gün, harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılına ilişkin ek ödemeleri de ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 22, 2026
