Emeklilerin zam farkı ödemesinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin 2026 yılına ilişkin zam farkları ile harp ve vazife malullerinin 2025 yılı ek ödemelerinin yarın ödeneceğini açıkladı.

MAAŞ FARKI TARİHİ: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarihleri duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerine yönelik zam farkı ve ek ödeme takvimini duyurdu.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları yarın hesaplara yatırılacak. Aynı gün, harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılına ilişkin ek ödemeleri de ödenecek.

