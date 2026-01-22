MAAŞ FARKI TARİHİ: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarihleri duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerine yönelik zam farkı ve ek ödeme takvimini duyurdu.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları yarın hesaplara yatırılacak. Aynı gün, harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılına ilişkin ek ödemeleri de ödenecek.