Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Kıdem tazminatı ve bayram ikramiyesini nasıl etkiler?

Emekli olacaklar, haziran mı yoksa temmuzda mı emekli olmanın avantajlı olacağını araştırıyor. Emeklilik dilekçesinin tarihi konusunda karar verirken emekli aylığına ve kıdem tazminatına etkisine bakmak gerekiyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, "Emeklilik dilekçesini haziran ya da temmuz ayında vermek emekli aylığının miktarını etkiler mi" sorusunun yanıtını mercek altına aldı. Kıvanç'ın yazısının ilgili bölümünde verdiği yanıt şöyle:

"SSK ve Bağ-Kur’lular emeklilik dilekçesini yıl içerisinde hangi ayda verirlerse versinler o yıl içinde ocak ve temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan artıştan yararlanırlar. 1 Ocak- 30 Haziran arasında dilekçe verenlerin aylıkları ocak ayındaki zam yansıtılmış olarak bağlanır. Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon farkı ve olası ilave zamdan da yararlanırlar.

Emeklilik dilekçesini 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında veren SSK ve Bağ-Kur’luların aylıkları ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar yansıtılmış olarak bağlanır.

Emeklilik dilekçesinin zamanında fark bulunmuyor

Emekli aylığı tutarı açısından dilekçenin haziran ayı içinde veya 1 Temmuz’dan sonra verilmesi arasında bir fark bulunmuyor. Ancak dilekçeyi temmuzda verdiğinizde bir ay geç aylık bağlanır.

Kıdem tazminatı tavanının temmuz ayında yaklaşık yüzde 20 oranında artmasını bekliyorum. Bu durumda tavan temmuz ayında yaklaşık 42.000 TL olur. Kıdem tazminatında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. Giydirilmiş brüt ücretiniz 42.000 TL ve üzerinde ise kıdem tazminatınız her yıla karşılık 7.000 TL dolayında artar. Bu da 12 yıla karşılık 84.000 TL fark anlamına gelir. Giydirilmiş brüt ücretiniz 35.058 TL ile 42.000 TL arasında ise kıdem tazminatınız yine artar ama daha az artar.

Memur emeklilerin bayram ikramiyesini nasıl etkiler?

Aynı şey memurlar için de geçerlidir. Memurların emeklilik ikramiyesi, dilekçeyi verdikleri tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanır. Dilekçeyi haziranda veya temmuzda vermek emekli aylıklarının miktarını etkilemez. Ancak, memurlar emeklilik dilekçesini bu yıl 14 Temmuz yerine 15 Temmuz veya daha sonra verirlerse emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla olur."