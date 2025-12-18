Emeklilik tarihi aylıkları etkiliyor: 2025'te mi yoksa 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı?

Yılın bitmesine sayılı günler kala 2025'te mi yoksa 2026'da mı emekli olmanın daha avantajlı olacağı sorusu gündeme geldi.

2024 ve 2025 yıllarında yapılan emeklilik başvuruları arasında yalnızca başvuru tarihine bağlı olarak yaklaşık yüzde 30 maaş farkı oluşması emeklileri 2025 ve 2026 yılı arasında oluşabilecek fark için tedirgin etti.

Enflasyonun düşüş eğiliminde olması nedeniyle benzer bir farkın 2025 ile 2026 yılları arasında da yaşanması bekleniyor.

Peki emekli olmak için en ideal dönem hangisi? 2025 bitmeden emeklilik başvurusu yapanlar mı yoksa 2026'yı bekleyenler mi daha yüksek maaş alacak?

Maaşı belirleyen üç temel unsur

Emekli aylığı belirlenirken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. Bu dönemler, 31.12.1999 ve öncesi sigortalı olanlar, 01.01.2000 – 30.09.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar ve 01.10.2008 tarihi ve sonrası sigortalı olanlar olarak ayrılıyor.

Emekli aylıkları üç ana değişkene göre hesaplanıyor:

- Aylık bağlama oranı (ABO)

- Prim ödeme gün sayısı ve kazançlar

- Güncelleme katsayısı (büyüme + enflasyon etkisi)

2000 yılı öncesinde emekli aylıkları "Gösterge Rakamı x 12.000 x Aylık Bağlama Oranı" ile hesaplanıyor. Bu dönemde ABO daha yüksek uygulanırken, sonraki yıllarda oran düşse de enflasyon ve büyüme verilerine bağlı katsayılar devreye girdi.

Son yıllarda özellikle üçüncü başlık, yani güncelleme katsayısı, yıllar arasındaki farkı büyüten ana unsur haline geldi. Çünkü enflasyon rakamlarında hızlı değişimler yaşandı.

2025'te mi emekli olmak daha avantajlı 2026'da mı?

2025 bitmeden emeklilik dilekçesini verenlerin maaş hesabı 2024 enflasyon ve büyüme oranının yüzde 30'u ile; 1 Ocak 2026’dan itibaren dilekçe verenlerin aylığı ise 2025 yılının enflasyonu ve büyüme oranının yüzde 30'u ile yapılacak.

2024 yılı enflasyonu 2025'ten daha yüksek olacağından emekli olacakların 2026'dan önce dilekçelerini vermesi maaşlarının daha yüksek olmasını sağlayacak.

Ayrıca emekli aylıklarının hesaplanmasında ocak ve temmuz aylarında maaşların enflasyon farkı kadar artırılması da etkili oluyor.

Aylığın başlangıç tarihi;

- Yılın ilk altı ayına (Ocak–Haziran) denk geliyorsa, bağlanacak emekli maaşı, önceki yılın ikinci altı ayındaki enflasyon oranına göre hesaplanıyor

- Yılın ikinci altı ayına (Temmuz–Aralık) denk geliyorsa, emekli maaşı içinde olunan yılın ilk 6 ayında yapılan artış oranları uygulanarak belirliyor.

Bu nedenle emekli maaşlarının hesaplanmasında; tüketici enflasyonu, büyüme hızı ve ocak ya da temmuz aylarında yapılan maaş zamları üç temel gösterge olarak öne çıkıyor.

2025'te enflasyonun 2024'e göre önemli oranda düşmesi nedeniyle 2026 yılında emekli olacaklara 2025 yılı emeklilerine göre önemli oranda düşük miktarda maaş bağlanması söz konusu olacak.

Uzmanların hesabına göre; yalnızca emeklilik başvuru tarihleri farklı, bunun dışında prim gün sayıları, kazancı ve sigortalılık süreleri gibi tüm yasal koşulları aynı olan ve ortalama 30 bin lira maaş alacağı varsayılan iki emekliden 2025 yılında emekli olanlara yaklaşık 35 bin lira civarında aylık bağlanırken, 2026’da emekli olacaklara 30 bin TL aylık bağlanacak.

KDK'dan emekli raporu: Düzenleme şart

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), 2024 ve 2025 yıllarında yapılan emeklilik başvuruları arasında oluşan maaş farkıyla ilgili "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" başlıklı rapor yayımladı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, aynı hukuki ve fiili koşullara sahip bireyler arasında, yalnızca 2024 ve 2025 yılları arasındaki başvuru tarihine bağlı olarak yaklaşık yüzde 30 emekli maaş farkı oluşmasının hakkaniyet açısından tartışmalı bir durum ortaya çıkardığını belirtti.

Akarca, emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına ilişkin açık, basit ve net bir yasal düzenlemenin varlığının elzem olduğunu söyledi.