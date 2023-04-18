Emeklilikte borsaya takılanlar

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’a yatırımcı akını sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıkladığı verilere göre, Borsada pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 600 bine yakın artarak 4,5 milyonun üzerine çıktı.

Konuyla ilgili konuştuğumuz sektör kaynakları, son bir haftada gelen yatırımcıların genelde 40 yaş üstü yatırımcılardan oluştuğuna dikkat çekiyor. Tazminatını alan yatırımcıların borsada hesap açtırmaya başladığını söyleyen borsacılar, önümüzdeki dönemde bu ilginin daha da artmasını beklediklerini dile getiriyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 3 milyon 946 bin 544 olan pay senedi yatırımcı sayısı 585 bin 242 kişi artışla 4 milyon 531 bin 786 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde toplam yatırımcı sayısı 30 milyon 388 bin 116'dan 30 milyon 504 bin 817'ye çıktı. Toplam hesap sayısı 62 milyon 34 bin 894'ten 62 milyon 503 bin 481'e çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 9 milyon 56 bin 639'dan 9 milyon 774 bin 349'a geldi. MKK nezdinde kayden saklanan menkul kıymetlerin değeri 7,22 trilyon TL oldu.

Tazminatı alan EYT’li borsaya koştu

14 Nisan haftasında borsaya gelen 600 bine yakın yatırımcının önemli bir kısmını EYT’liler oluşturdu. Bu ivmenin maaşını ve tazminatını alanların sayısı arttıkça devam edeceğini söyleyen borsacılar, borsadaki potansiyeli gören EYT’lilerin borsaya ilgi duyduğunu buna halka arzların da büyük katkı verdiğini belirtiyor.

Son dönemde hem borsada hem de halka arzlarda yatırımcı rekoru kırılırken, bu yatırımcıların büyük bir kısmının borsaya yeni gelen EYT’liler olduğu düşünülüyor.

Halka arzlarda EYT detayı

Geçtiğimiz yılı 40 halka arzla tamamlayan Borsa İstanbul, 2023’e de hızlı girdi. Bugüne kadar 11 halka arz gerçekleşirken sırada bekleyen birçok şirket yer alıyor. 24 yıllık sorun olan EYT düzenlemesi 3 Mart 2023’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tarihten sonra gerçekleşen halka arzlarda yatırımcı sayısının keskin bir şekilde arttığı görülüyor. Özellikle EYT’nin yasalaşmasının ardından halka arzlara 1 milyondan fazla yatırımcının dahil olduğunu görüyoruz. Son yapılan halka arzlarda yeni yatırımcı kitlesinin varlığı hissediliyor.

Özellikle mart ayının ortasından itibaren yapılan halka arzlarda yatırımcı rekorları kırılması dikkat çekiyor. Mart ayının ortasına kadar yapılan 7 halka arza 4 milyon 555 bin 653 yatırımcı katılırken, EYT’nin yasalaşması sonrasında yapılan son 4 halka arza ise 6 milyon 510 bin 645’e katılım sağladı.