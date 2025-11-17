Emeklilikte tarihe dikkat! 2025’te maaş avantajı, 2026’da tazminat farkı dikkat çekiyor

Milyonlarca emekli aralık ayı enflasyonunu bekliyor. Yılın son enflasyon oranının da açıklanması ile birlikte memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 6 aylık zam oranları da belli olacak.

Emeklilik için yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmiş olanlar içinse emeklilik dilekçesinin verileceği tarih büyük önem taşıyor. Emekliye aylığı, prime esas kazançlara, prim ödeme gün sayısına ve aylık bağlama oranına göre belirleniyor. Ancak enflasyonun yüksek olduğu dönemde emeklilik dilekçesinin verildiği tarih de emekli aylıklarını ciddi oranda etkiliyor.

2025'te emekli olmak daha avantajlı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, geçen sene başındaki yüksek enflasyona dikkat çekerek emekli aylıklarında yüzde 30'un üzerinde bir fark oluştuğunu hatırlattı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ile yüzde 33 oranında tahmin ettiğini belirten Karakaş, bu verilere göre hesaplandığında 2025'te emekli olmanın en az yüzde 3 daha avantajlı olduğunu 2025 ile 2026 arasında yüzde 3 ile yüzde 4 arasında bir emeklilik farkı çıktığını söyledi. Karakaş, bu oranın kişinin 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre değişiklik gösterebilileceğini belirtti.

2026'da emekli olana daha yüksek kıdem tazminatı

Kıdem tazminatlarına da değinen Karakaş, 2026 verilen ile 2025'te verilen emeklilik dilekçesinde de tazminat tutarının değiştiğini belirtti. Yüksek maaşlar için bugün kıdem tazminatının tavan tutarının 53 bin 919 lira olduğunu belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Tavan, memur maaşları kat sayısına göre belirlenmekte. 2026'da memur maaş kat sayısında en az yüzde 20 artış öngörülüyor. Hesapladığımızda kıdem tazminatı tavanının 53 bin 919 liradan 64 bin 700 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. 10 yıl çalışan işçi 2025 yılında emekli olduğunda 539 bin 200 lira kıdem tazminatı alacak, 2026 yılında emekli olduğunda 647 bin lira kıdem tazminatı alacak. 107 bin 800 liraya kadar bir fark söz konusu."

Asgari ücretin kıdem tazminatına etkisi

Asgari ücret üzerinden çalışan işçilerin 2025 yılındaki kıdem tazminatıyla 2026 yılındaki kıdem tazminatında da fark olacağını söyleyen Karakaş, asgari ücret arttığı zaman kıdem tazminatının da artacağını ifade etti.

Kıdem tazminatının brüt asgari ücrete göre hesaplandığını hatırlatan Karakaş, "Bugün 26 bin 5 lira olan brüt asgari ücretin yeni yılda yüzde 25 ile yüzde 30 oranda artması bekleniyor. Buna göre, 2025 yılında emekli olan 10 yıllık çalışma karşılığı 260 bin 50 lira kıdem tazminatı alacak. 2026 yılında emekli olursa, yüzde 30'luk asgari ücret artışıyla 338 bin 60 liraya kadar alabilecek. Arada 78 bin TL gibi bir fark olacak" dedi.

"Geçen yıla göre fark çok daha kolay kapanacak"

2025'te emekli olanların yüzde 3 ila yüzde 4 arasında daha avantajlı olacağını ancak kıdem tazminatını da göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Karakaş, çalışılan her yıl için aylık bağlama oranında yüzde 2'lik artışa dikkat çekerek, "Bu anlamda geçen yıla göre farkın çok daha kolay kapanacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte dileçke tarihlerine dikkat

Yeni yıl gelmeden emekli olmak isteyen özel sektör işçilerinin, emeklilik dilekçelerini 31 Aralık'a kadar verebileceğini söyleyen Karakaş, bu çerçevede yeni yılda oluşabilecek kıdem tazminatı artışlarından yararlanamayacaklarını bilgisini paylaştı.

Fakat maaşlarını ayın 15'inde alan kamu işçilerinin emeklilik dilekçelerini Ocak ayının 14'üne kadar verebileceklerinin altını çizerek, yine 2025 yılı emeklisi sayılacaklarını ve oluşabilecek kıdem tazminatı artışından faydalanabileceklerine dikkati çekti.