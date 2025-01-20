Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bu zam ilk kez telaffuz edildi (20 Ocak 2025)

Türkiye’de emekli aylığı alan kişi sayısı 12 milyon… Ancak malullük, ölüm ve iş göremezlik aylıkları ile toplandığında emekli ve hak sahibi sayısı 16,6 milyon kişiyi aşıyor.

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi 2025’in ilk altı ayı için yüzde 15,75 zam alacak. Memur emeklisi için ise zam oranı yüzde 11,54.

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklisinde 14 bin 469 liraya, memur emeklisinde ise 19 bin 618 lira seviyesine çıkarıldı.

Ancak emekli zammı beklenti altında kaldı. Refah payı ve emekliler arasında oluşan zam farkının kapatılması ise artık mümkün değil.

Hâl böyle olunca da 16,6 milyonun üzerinden emekli ve hak sahibinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde.

Emeklinin bayram ikramiyesi 2025

Emekliye 2018’den bu yana ödenen bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin liraya çıkarılmıştı. Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3’er bin lira ikramiye aldı. Böylece 2024’te emeklinin toplam eline geçen bayram ikramiyesi 6 bin lira oldu.

Emekliler 30 Mart 2025 öncesi Ramazan Bayramı için, 6 Haziran 2025 öncesi ise Kurban Bayramı için ikramiye alacak.

Emeklinin ilk bayram ikramiyesinin ise 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar hesaplara geçmiş olacağı düşünülüyor. Ancak kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklayacak.

Peki bayram ikramiyesi 2025’te ne kadar olacak?

SSK uzmanı ve Özgür Erdursun’un tahmini 3 bin 500 liraydı. Asgari ücret zammını nokta atışı bilen Erdursun’a göre bayram ikramiyesi en fazla 4 bin liraya çıkarılacak.

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre emeklinin bayram ikramiyesinin bu yıl toplamda 8-10 bin lirası olması bekleniyor. Üst sınırdan hesaplandığında emeklinin bir bayramda alacağı ikramiye 5 bin liraya çıkabilir.

2025 yılında yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.