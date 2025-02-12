Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun 2018 hesabını ortaya koydu, çarpıcı rakamı yazdı

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 2018’den bu yana yürürlükte olan emekliye bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Sosyal güvenlik uzmanı Erdursun, emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018’de asgari ücretin 1603 lira olduğunu belirtirken, o dönemde 1000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 62,5’ine karşılık geldiğini anımsattı.

Asgari ücretin 1 Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 lira olduğunu anımsatan Özgür Erdursun, bu yıl bayram ikramiyesinin 2018’deki değerine göre 13 bin 815 lira olması gerektiğini ifade etti.

İki bayram için 27 bin 630 lira

Erdursun hesabı üzerinden Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayramda verilmesi gereken toplam ikramiye ise 27 bin 630 lira oluyor.

Özgür Erdursun 2024’te asgari ücretin net 17 bin 2 lira, bayram ikramiyesinin ise 3 bin lira olduğunu anımsatarak. geçen yıl bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 17,65’ine denk geldiğini ifade etti.

Erdursun mesajının sonunda “Umarım 4 bn lira yaptık deyip konuyu kapatmazlar” temennisinde bulundu.