Emeklinin beklediği haber geldi: İsa Karakaş, 'seyyanen zam' kulisini paylaştı!

Emeklilerin gözü 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışında. Eski SGK Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerinin ardından emekli zammı senaryosunu ve kulis bilgilerini paylaştı.

Enflasyon hedefi saptı, zamda beklenti değişti

TÜİK verilerine göre Ekim 2025’te enflasyon %2,55 olarak açıklandı. Böylece dört aylık kümülatif artış %10,25’e ulaştı. Karakaş’a göre, kasım ve aralık ayı verileri ne olursa olsun, tüm emekliler en az %10,25 oranında zam alacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini %25-29 aralığından %31-33 bandına yükselttiğini hatırlatan Karakaş, bu durumda 2026 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %12,28 ila %13,99 arasında artış yapılabileceğini belirtti.

Seyyanen zam umudu zayıf

Karakaş, hükümetin “refah payı” veya “seyyanen zam” konusunda şu an için herhangi bir hazırlığı olmadığı yönünde Ankara kulislerinde bir işaret bulunmadığını da belirtti. Karakaş, "Ankara’dan takip ettiğimiz kadarıyla seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına gelince, bu yönde bir iyileştirme yapılacağına dair şu anda bir emareye ulaşamadık" diyerek iyileştirme ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti.

Örnek maaş hesapları...

Karakaş’ın paylaştığı verilere göre:

16.881 TL maaş alan emekli en az 18.611 TL,

19.670 TL maaş alan 21.686 TL,

23.400 TL maaş alan ise 25.799 TL civarında maaş alacak.