Emekliye ara zam mı geliyor? Özgür Erdursun açıkladı

Asgari ücretliler 2025 yılında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ederken; emekliler ise ne kadar ara zam alacaklarını araştırıyor.

Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye, asgari ücret ise 22 bin 104 TL'ye çıkmıştı.

2025 yılının başında yapılan bu zamların ardından emekliler ve asgari ücretliler, ara zammı beklemeye başladı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun da SCV TV'de katıldığı bir programda milyonlarca kişinin merak ettiği ara zam konusuna değindi.

2025 yılının ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını söyleyen Erdursun, temmuz ayında enflasyonun yüzde 20'ler seviyesinde olabileceğini ifade etti.

Bu sebeple de asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söyleyen Erdursun, emeklilere ise 6 aylık enflasyon farkı verileceğini belirtti:

"Hükümet yetkilileri, 'Biz zaten ilk 6 ay beklenen enflasyonun üzerinde artış yapmıştık'diyecekler. Bu sebeple Temmuz ayında memur-memur emeklisine, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek fakat asgari ücrete ara zam yapılmayacak."

"Sabit gelirlilerin reel alım gücü düştü"

Pandemiyle birlikte sabit gelirli sayısında artış olduğuna dikkat çeken Özgür Erdursun, sabit gelirlinin reel olarak alım gücünün düştüğünün altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yüzden emekli, memur ve asgari ücretli ayrı düzenleme olmalı ancak böyle bir düzenleme yok."

Emeklilerin ara zammı ne kadar olur?

Erdursun, emekli aylıklarının ortalamasının 17 bin -17 bin 500 TL arasında olduğunu belirterek, milyonlarca kişinin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti:

"Şu anda açlık sınırına bakıldığı zaman milyonlarca kişi açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı 80 bin lira oldu. Ülkenin yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında."

Erdursun ayrıca, en düşük emekli aylığının en fazla yüzde 20 oranda artabileceğini ve 17 bin 250 lira olabileceğini kaydetti.