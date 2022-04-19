Emekliye bayram ikramiyeleri 28-29 Nisan'da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayram ikramiyesi artışı konusunda bir kararları olmadığını söyledi.

NTV televizyonuna konuşan Bakan Bilgin, "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira" dedi.

3600 ek gösterge konusu: "Bu yıl Meclis'ten çıkar"

"Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz" ifadelerini kullanan Bilgin, 3600 ek göstergede yasal düzenleme ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve "Bu yıl Meclis'e gelir ve yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.