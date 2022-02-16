Emekliye bayram ikramiyesi konusunda yeni gelişme

Milyonlarca emekli, bu yıl emekliye bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımları takip ediyor. Son olarak 1100 lira olarak ödenenen bayram ikramiyesi için son dönemde yapılan zamların ardından düzenleme bekleniyor. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde verilecek emekliye bayram ikramiyesi konusunda CHP tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde ikramiyelerin artırılması istemiyor.

“Ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan ve maaş zammı sonrası da beklentileri karşılanmayan emeklilerin, bayram ikramiyelerinin artırılması kesin bir zorunluluk haline gelmiştir. Emekli ikramiyeleri, asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır'' ifadeleri kullanılan teklifle 1100 lira olan bayram ikramiyesinin 4 bin 253 liraya çıkarılması isteniyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan kanun teklifinde, “Yaşanan zamlar karşısında aldıkları zam oranlarının yetersiz kaldığı ve sürecin artık açlık ve muhtaçlık sürecine doğru ilerlediği dile getirilmesine rağmen iktidar tarafından bu sorunlara kulak tıkanmıştır” denildi.

Teklifin gerekçesinde “Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin yaşanan enflasyon artışı neticesinde aldıkları maaş zammı buharlaştı. Maaşlarına ek zam beklentileri olmasına karşın zam yapılmadı. Aldığı emekli maaşı doğrultusunda, alabildiği ürünler her geçen gün azalan ve ekonomik krizden en çok etkilenen emekli vatandaşlara, bayramlarda verilen bayram ikramiye tutarının 4 bin 253 TL'ye çıkarılması, maaş zamlarında beklentileri karşılanmayan ve ek zam alamayan emekliler için önem arz etmektedir” ifadeleri yer alıyor.