Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi konusunda açıklayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen iftar sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi konusundaki çalışmalardan bahsetti.

Geçtiğimiz yıl bin lira olan bayram ikramiyesine zam yapılacağını açıklayan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin bin 100 lira olacağını ve bu konuda düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti. Erdoğan, Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" dedi.

Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama ise yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ikramiyelerinin mayıs ayının ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırılacağını söylemişti.

Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 3-7 Mayıs 2021 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.