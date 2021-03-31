Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımları takip ediyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte bayram ikramiyesi konusunda yapılacak açıklamalar merakla beklenirken, henüz bayram ikramiyeleri konusunda bir açıklama ise yapılmadı. 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde bir zam olup olmayacağı da bu nedenle henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için bekliyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

TÜM EMEK DER'den bayram ikramiyesi mektubu

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneği bayram ikramiyeleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

TÜM EMEK DER Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta bayrak ikramiyelerinin artırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

" Sayın Cumhurbaşkanım;

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyelerimiz 6 dönemdir aynı miktarda ödenmekte o gün için ufakta olsa bir kurban alına bilirken bugün maalesef kurbanın dörtte biri alınamaz duruma gelinmiştir.

Biz yaşlı emekli insanlar olarak, dini vecibelerimizi yerine getiremediğimizde büyük bir mahcubiyet ve üzüntü duymaktayız. Bayram günü sevinçli, güler yüzlü olmamız gerekirken bayramımızı kutlamaya gelen çocuklarımızı ve torunlarımızı mahcup karşılamaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanım % 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve hayat mücadelesi veren yaşlı vatandaşların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilerek yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesini için gereğini zatıâlinizin emir ve müsaadelerinize arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla"