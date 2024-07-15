Emekliye ek zamda son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verildi

Milyonlarca emeklinin maaş zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı 24,73 olarak netleşti. Memur emeklilerinin ise toplu sözleşme hesabı ve enflasyon farkıyla beraber alacağı zam oranı 19.31 oldu. Kök maaşı 8 bin lira altında olanların maaşı zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

Şimdi ise gözler emekliye ek zam düzenlemesindeki gelişmelere çevrildi. En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yapacağı açıklamalarla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emekli ek zammı için tarih verildi

Emekliye ek zammın Kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyordu. NTV canlı yayınında aktarılan kulis bilgisine göre, en düşük emekli maaşı yarın AK Parti Meclis Grubu tarafından açıklanacak. Vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifi yarın TBMM'ye sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Güler'in söz konusu yasa teklifini açıklarken emekli maaşlarına ilişkin kararı da duyuracağı aktarıldı.

En düşük emekli maaşına zam ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorgulanırken kapsamlı çalışmalar neticesinde 12 bin TL ön plana çıktı. 3 milyon 200 bin kişiye Hazine tarafından destek ödemesi yapılmış olacak. En düşük emekli maaşına yapılacak ek zamla oluşacak maliyet 40 milyon liranın altında kalacak. Bu maliyetin karşılanması şartıyla ek zamma onay verildi. Ancak bu ek maliyeti karşılamak için vatandaşa yeni bir yük getirecek düzenleme yapılmayacak. Bu maliyet, özellikle prim borçlarının tahsili için atılacak yeni adımlarla karşılanacak.

Emekliye ek zam bu aya yetişir mi?

Ek zamla ilgili madde geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Tasarruf Tedbirleriyle ilgili yasa teklifine eklenebilir. Genel Kurul görüşmelerinde bu yasaya bir önergeyle emekli zammıyla ilgili madde dahil edilebilir.