Emekliye en çok promosyon veren banka hangisi? Rakamlar 24 bin lirayı buldu

Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarından en çok dert yananlar emekliler olurken, emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankalar peş peşe promosyon tutarını artırdı.

Promosyon tutarı 24 bin liraya dayandı

Emekliye en yüksek promosyonu veren hangi banka merak edilirken, bankalar promosyon rakamlarını 20 binin üzerine çıkardı.

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklisinin yararlanacağı promosyon tutarları özel bankalarda 18 bin TL'ye kadar yükselirken kamu bankalarında ise 24 bin liraya dayandı.

Emekliye en yüksek promosyonu ise VakıfBank veriyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere, 12 bin liraya kadar promosyon veren banka, yapacakları alışverişler için de toplamda 12 bin lira nakit ödeme imkanı sunuyor. Böylece maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri toplamda 24 bin lira ödeme alabiliyor.

Özel bankaların promosyon tutarı 18 bin liraya ulaştı

Eylül ayında, maaş hesabını ING Bank ve Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler ise 18 bin TL'ye kadar promosyon alıyor.

Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların eylül ayında maaşını taşıyan emeklilere özel promosyon rakamları belli oldu. Promosyon ödemeleri, maaş seviyesine göre değişiklik gösterirken kamu bankalarından maaş alan emekliler, 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen promosyonlardan yararlanabilecek.

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahüt sözüne karşılık 12 bin liraya kadar promosyon veriyor. Buna göre İş Bankası'nın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL

Maaşı 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar: 12.000 TL

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar?

VakıfBank'a maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL’ye varan promosyon ve VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ya da Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda 12.000 TL nakit ödeme imkanı sunuyor. 31 Aralık'a kadar devam eden kampanyaya göre VakıfBank'ın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara (hariç) 3 yıl için toplam 5.000 TL

Maaşı 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara (hariç) 3 yıl için toplam 8.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara (hariç) 3 yıl için toplam 10.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank'a maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahüt sözüne karşılık 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Buna göre Halkbank'ın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL maaş alanlar: 8.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL maaş alanlar: 10.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödüyor. Emekli müşterilere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapan Ziraat Bankası, 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan kalma şartı arıyor. Buna göre Ziraat Bankası'nın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlar (hariç): 5.000 TL

Maaşı 10.000 TL - 15.000 TL arası (hariç): 8.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arası (hariç): 10.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Şekerbank emekli promosyonu ne kadar?

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödüyor. Buna göre Şekerbank'ın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 0 - 9.999 TL aralığında: 5.000 TL

Maaşı 10.000 - 14.999 TL aralığında: 8.000 TL

Maaşı 15.000 - 19.999 TL aralığında: 10.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Denizbank emekli promosyonu ne kadar?

Denizbank maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Buna göre Denizbank'ın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL

Maaşı 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

Akbank maaşını taşıyan emeklilere 15.000 lira ve 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17 bin lira promosyon imkanı sunuyor. Buna göre Akbank'ın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL – 14.999 TL arası: 10.000 TL

Maaşı 15.000 TL – 19.999 TL arası: 12.000 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi maaşını taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor. Buna göre Yapı Kredi'nin emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara: 9.250 TL

Maaşı 10.000 TL - 14.499 TL arası olanlara: 13.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 19.999 TL arası olanlara: 15.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara: 18.000 TL

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Garanti BBVA emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Buna göre Garanti BBVA'nın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL

Maaşı 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL

Maaşı 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere: 12.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere: 15.000 TL

ING Bank emekli promosyonu ne kadar?

ING emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor. Buna göre ING Bank'ın emekli promosyon oranları şöyle;

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlar: 6.250 TL

Maaşı 10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL

Maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL

Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar: 15.000 TL

QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar?

QNB Finansbank maaşını taşıyan emeklilere toplamda 16.200 TL’ye varan promosyon sunuyor.

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onayla şubeye gitmeden maaşınızı QNB Finansbank’a taşıyarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirim fırsatıyla birlikte, toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü de veriliyor.