Emekliye refah payı gelecek mi, maas farkları kapanacak mı?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 15,75 artışla, 14 bin 469 lira oldu. Ancak enflasyon karşında alım gücü her geçen gün daha da düşen emekliler beklentilerin altında kalan artışa tepkili.

Refah payı beklentisi artıyor

En düşük emekli aylığının en az 15 bin lira olacağı konuşulurken, artışın minimum rakama bile yaklaşmaması refah payı beklentilerini de artırdı. Hükümetten ise henüz emekliye umut olacak herhangi bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kabine Toplantı'sının ardından yaptığı açıklamada konuya değinmemesi hayal kırıklığını büyüttü. Ancak uzmanlar refah payı ihtimalinin halen masada olduğunu savunuyor.

Erdursun, geçen seneyi hatırlattı

Dünya Yazarı ve Sosyal Güvenli Uzmanı Özgür Erdursun geçen seneyi hatırlatarak, "Geçen yıl emekli aylıkları belli olduktan sonra yoğun tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı 16 Ocak’ta ek refah payı açıklamıştı" dedi.

Ayrıca Ocak 2024'te SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak uygulanmıştı.

Geçen yıl en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmiş, artış az bulununda gelen tepkiler sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılmıştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 42,6 olarak belirlenmişti.