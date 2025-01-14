Emekliye refah payı sürprizi! Özgür Erdursun umutlu konuştu, bayram ikramiyesi için rakam verdi

Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) araştırmasına göre; Türkiye’de 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor.

Emekliler 2025 Ocak-Haziran dönemini kapsayan maaş zamlarını öğrendi. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam alacak.

En düşük emekli aylığı ise yüzde 15,75’lik altı aylık enflasyon farkının yansıtılmasıyla 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

Asgari ücrete 2025 yılı için yapılan zam da yüzde 30 oldu. Asgari ücret 2025 yılında net 22 bin 104 lira olarak uygulanacak.

Emekliye refah payı gelecek mi?

Emeklinin refah payı ve maaş farkının kapatılması yolundaki beklentisine ise hükümet kanadından şimdiye dek olumlu yanıt gelmedi.

Beklenti altında maaş artışı alacak olan emeklilerin gözü Ramazan ve Kurban bayramlarına çevrildi. Emekliler 2018 yılından bu yana yılda iki kere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Bayram ikramiyesi ne zaman alınacak?

Emekliler 30 Mart 2025 - 1 Nisan 2025 arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı ile 6 Haziran 2025 - 9 Haziran 2025 arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alacak.

İşte bu ikramiyeye zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Düşük maaş zammı alan ve enflasyonist ortamda büyük zorluk yaşayan milyonlaca emekli için bayram ikramiyesi bir nebze rahatlık anlamına geliyor.

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi Özgür Erdursun, emekliye refah payı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sürpriz yapabileceğini söyledi.

Mynet’e konuşan Erdursun, emekli aylıklarında bir düzenleme yapılması halinde bunun bayram ikramiyelerine de yansıyabileceğini düşünüyor.

Emekliye refah payı verilip verilmeyeceğine bu hafta karar verilmesi gerekiyor. Özgür Erdursun, “Refah payı bu hafta olmaz ise bu durumda bayram ikramiyelerinde de çok yüksek bir rakam beklememek lazım” dedi.

Erdursun’a göre; bayram ikramiyesi 3 bin 500 lira olacak, belki 4 bin liraya seviyesine tamamlanır.