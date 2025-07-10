Emekliye temmuz zammı Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 16.881 TL’ye yükseldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile en düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 14.469 TL'den 16.881 TL’ye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile bunlara ilişkin yapılan tüm ödemelerin toplamı dosya bazında bu tutarın altına düşemeyecek. Düzenleme, kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

İdari para cezalarına yeni düzen

Kanun ile birlikte İş Kanunu’nda da çeşitli değişiklikler yapıldı. Bundan böyle idari para cezaları gerekçeli olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince verilecek. Birden fazla ilde faaliyet gösteren işverenlere uygulanacak cezalar, işverenin merkezinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından uygulanacak.

Ayrıca, “İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık” halinde verilecek cezalar için Türkiye İş Kurumu ile ilgili yasal çerçevedeki tutarlar esas alınacak.

Doğa Koruma Genel Müdürlüğü özel bütçeli kurum oldu

Düzenleme ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, özel bütçeli kamu idareleri listesine alındı. Böylece Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan “özel bütçeli diğer idareler” kısmına dahil edildi.

Ayrıca, AB ve uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı gelen hibe niteliğindeki kaynaklar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir yazılmaksızın özel hesaplarda izlenecek. Bu işlemlerle ilgili muhasebe ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda yeni sözleşme modeli

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Buna göre, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici işlerde, vekalet veya istisna sözleşmesi yoluyla yerli ve yabancı danışmanlardan hizmet alınabilecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, aylık belirli bir gösterge rakamını aşamayacak.

Söz konusu sözleşmeler kamu kurumlarında hak teşkil etmeyecek, yürürlük tarihi ise 4 Haziran 2025 olarak belirlendi.

375 Sayılı KHK’de düzenleme: Mali haklar koruma altında

375 sayılı KHK’de yapılan değişiklikle, unvanı veya görev yeri değişen kamu çalışanlarının mevcut mali hakları korunacak. Böylece, personelin mevcut haklarını kaybetmemesi ve hukuki dayanakların sürdürülmesi amaçlanıyor.

Bu düzenleme de 24 Haziran 2025’ten itibaren geçerli olacak.

5 madde metinden çıkarıldı

AK Parti tarafından verilen önergeler doğrultusunda, tekliften 5 madde çıkarıldı, bir maddede ise değişiklik yapıldı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın taşra teşkilatıyla ilgili yönetmelik yetkisi, SGK başvuru usulleri ve özel istihdam bürolarına ilişkin bazı teknik hükümler metinden çıkarıldı. Ayrıca, gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin hesaplanma yöntemi netleştirildi.