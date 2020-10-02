Emekliye zam ne kadar olacak?

02 Ekim 2020

Emekliler merakla ocak zammını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program (YEP) hedeflerinin tutması halinde emekli zammının ne kadar olacağı belli oldu.

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; YEP hedefleri gerçekleşirse 2020 yılı enflasyonu yüzde 10,5 olacak. Bu durumda ise memur emeklileri normal yüzde 3 oranındaki zammın yanında yüzde 0,5 enflasyon farkını alacak ve toplamda memur emeklilerine yapılacak zam yüzde 3,5 olacak. Diğer taraftan esnaf, çiftçi gibi emeklileri kapsayan Bağ-Kur emekli zammı ise yüzde 4,5 olacak.

Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu yılın maaşlarına bakıldığında en düşük memur emeklisi maaşı 2.717 lira. En düşük işçi emeklisi 1.335, en düşük esnaf emeklisi 1.627, en düşük çiftçi emeklisi ise 1.534 lira maaş alıyor.

Yüzde 3,5 ve yüzde 4,5 oranında yapılacak zamlar sonrasında en düşük memur emeklisi maaşı 95 lira artacak ve 2.812 lira olacak. En düşük işçi emeklisi maaşı 60 lira artışla 1.395 lira, en düşük esnaf emeklisi maaşı 73 lira artışla 1.700 lira, en düşük çiftçi emeklisi maaşı ise 69 lira artışla 1.603 lira olacak.