EMİTT 25 Ocak'ta kapılarını açıyor

23 Ocak 2018

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 25 Ocak'ta ziyarete açacağı 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş'un ikili görüşmeler gerçekleştireceği EMITT'te Bakanlık, 210 metrekarelik bir stant açacak.

Türkiye'nin uluslararası en büyük turizm buluşması olan, Avrupa'nın da en büyükleri arasında yer alan turizm fuarı, 85 ülkeden 4 bin 800 katılımcı, 600 tur operatörü ile bin 30 firmayı ağırlayacak.

Kurtulmuş'un 25 Ocak'ta ziyarete açacağı fuar, Türkiye'nin turistik değerlerinin tanıtılması, turizminin çeşitlendirilmesi ve pazarın hareketlendirilmesinde büyük rol oynuyor.

Beldelere, kalkınma ajanslarına, turizm firmaları ve sektör profesyonellerine de yüksek katma değer sağlayan ve İstanbul'da 65 bin metrekarelik alandaki 12 salonda gerçekleştirilecek fuar, yabancı basın mensuplarını da Türkiye'ye çekiyor.

Yunanistan, Birleşik Krallık, Ürdün, Bahreyn ve Hindistan'dan gelecek yabancı basın mensuplarını Bakanlık bu yıl 6 gün boyunca Türkiye'de ağırlayacak.

İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında düzenlenecek 22. EMITT, 25-28 Ocak tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA