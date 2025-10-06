Emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışları bakanlık kıskacında! 172 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında fahiş fiyat artışlarıyla piyasa dengesini bozan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, bugüne kadar yaptığı incelemelerde 1.416 kişi hakkında işlem yaparak toplam 172 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.

Ayrıca emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık etmesi de yasak kapsamına alındı. Böylece yalnızca emlak ofisleri değil, taşınmaz sahipleri ve ilanı paylaşan kişiler de idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

256 kişiye 34,9 milyon TL ceza

Bakanlık, son dönemde elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanlarını inceleyerek 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin fahiş fiyat artışı yaptığını tespit etti. Bu kapsamda 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.