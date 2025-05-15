Emlak Katılım ekonomiye 164 milyar liralık kaynak sağladı

Emlak Katılım, 2025 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir yapıya imza attı. Ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak kazandıran kurumun net kârı da yüzde 160 artarak, 5.2 milyar lira oldu. Emlak Katılım'ın ülke ekonomisine sağladığı kaynak tutarı yüzde 67 yükseldi. Aktif büyüklüğü 246 milyar liraya çıkan Emlak Katılım, topladığı fonları da 175 milyar liraya yükseltti. Kullandırılan fonlarda yüzde 75'lik büyüme kaydeden banka, yüzde 1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 22,76'lık sermaye yeterliliği oranı ile finansal istikrarını korudu.

Emlak Katılım bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, “Güçlü finansal performansı ve yenilikçi stratejileriyle başarısını sürdüren katılım finans sektörünün yükselen değeri Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla ülke ekonomisine 164 milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 160 oranında artırarak 5.2 milyar TL’ye çıkardı” bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, “Reel ekonomiye sağladığı katkı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir finans yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine değer katan Emlak Katılım, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Faaliyet gösterdiği alanlarda verimlilik ve sürdürülebilirliği merkeze alan Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 164 milyar TL’lik kaynak aktararak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67’lik bir büyüme yakaladı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Net kârını yüzde 160 artırarak 5,2 milyar TL seviyesine taşıyan Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğünü 246 milyar TL’ye ulaşırken; toplanan fonlarını 175 milyar TL’ye yükseltti. Verilen bilgide “Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi yüzde 75 düzeyinde gerçekleşirken, yüzde 1,05 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve yüzde 22,76’lık sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi” denildi.

Yüzde 100 özkaynak kârlılığı

Bankadan yapılan açıklamada, “Emlak Katılım, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 100 seviyesinde tamamladı. Bu yüksek performans, kurumun kaynaklarını verimli kullanma becerisini ve kârlı büyüme stratejisini ortaya koyarken sürdürülebilir değer üretme vizyonunun da açık bir göstergesi oldu” bilgisine yer verildi.

Sukuk ihracında liderliği sürdürdü

Açıklama şöyle devam etti: “Emlak Katılım, sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar ile çalışmalarına devam ederken farklı sektörlerde girişimcileri destekleyen firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeye devam etti. Katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarıyla reel sektöre güçlü destek sunan Emlak Katılım, 2025 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 4,3 milyar TL tutarındaki şirket sukuku ihracıyla dikkat çekti. Dolaşımdaki toplam 10,6 milyar TL sukuk bakiyesiyle yüzde 34’lük pazar payına ulaşan banka, sukuk piyasasındaki liderliğini daha da sağlamlaştırarak sektörün öncüsü olmayı sürdürdü.”

Kurumsal şube yapılanmasıyla hizmet ağı genişledi

Müşteri odaklı ve erişilebilir finansman stratejisi doğrultusunda kurumsal şube yapılanmasını hayata geçiren Emlak Katılım, İstanbul’da Avrupa Kurumsal Şube ve Merkez Kurumsal Şube, Ankara’da ise Başkent Kurumsal Şube açılışlarını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yeni kurumsal şubeleri ile kurumsal nitelikli müşterilerin ihtiyaçlarına özel finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Sürdürülebilir verimlilik, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak finansal hizmetlerini geliştiren Emlak Katılım; stratejik hedefleri doğrultusunda katılım finans sektöründe yoluna emin adımlarla ilerlemeye, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve yenilikçi çözümleri ile Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmaya devam edecek.

Geri dönüşüme 31 bin tonluk katkı

Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracından sağlanan fonları, Özel Fon Havuzlarında yer alan iklim değişikliği ve çevreye pozitif katkı sağlayan projelerin finansmanında kullandıran Emlak Katılım; yeşil sukuk ihracına konu olan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden projelerin finansmanı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık iki bin ton katkı sağladı. Geri dönüşüm sektörünün ilk yeşil sukuk ihracına da aracılık eden Emlak Katılım, sağlanan fon ile temin edilen hurda atıkların geri dönüşümü sayesinde, karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 31 bin ton katkıda bulundu. Bu katma değer ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 6 hedef gerçekleştirildi.

Vatandaşlara ev alımında leasing modelini sunuyor

Bir başka destek de sektörde bir ilk olan ‘Emlak Katılım’dan Konut Leasing Finansmanı’ modelinden geldi. Böylece Emlak Katılım finans sektöründe bir ilke daha imzasını attı. 2025 yılı ilk çeyreğinde Emlak Konut tarafından farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla başlatılan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' kapsamında aktif rol üstlenen Emlak Katılım ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara leasing destekli finansman modeli de böylece sunuldu. Sistemle birlikte, müşterilerin gelirlerine uygun seçenekler ile en hızlı şekilde finansmana erişebilmeleri hedefleniyor.

Uzaktan müşteri sayısı yüzde 32 arttı

Uzaktan müşteri sayısı 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Kayıtlı dijital müşteri adedinde ise yüzde 30 oranında gelişim gerçekleşti. Kurum aynı zamanda mobilden “Ödeme İste” menüsünü de hayata geçirdi. Kurum, 2025 vizyon projeleri arasında yer alan ‘tasarruf finansman şirketi’ kurulması hedefini hayata geçirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. BDDK onayını alan Emlak Katılım’ın bu sektöre girmesi ile birlikte; Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası ve katılım bankası tasarruf finansman sektöründe yer alacak. Kurulacak olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, kamusal sorumluluk bilinciyle hareket edecek.

DYS projesiyle milyonlarca müşteriye ulaşmayı hedefliyor

Emlak Katılım, Depozito Yönetim Sistemi projesinde önemli bir paydaş olarak da yer alıyor. Tüketicilerin iade süreçlerinde kullanacağı mobil uygulama “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)” sistemi ise dijital entegrasyon için geliştirilmiş içerisinde e-cüzdan gibi fonksiyonları da içeren bir akıllı çözüm. Tüm finansal akışlar Emlak Katılım’ın alt yapısı üzerinden DOA mobil uygulaması altında e-cüzdan entegrasyonu ile yürütülecek. Emlak Katılım bu kapsamda projenin bankacılık altyapısının işletilmesine dair rol üstlenmiş olup; ödeme, e-cüzdan, kartlı ödeme sistemleri ve elektronik ödeme hizmetleri gibi bankacılık hizmetlerine ilişkin dijital uygulamaların tedariki, temini, kurulması ve geliştirilmesine dair tüm süreçleri başarıyla tamamladı.

Emlak Katılım, Depozito Yönetim Sistemi’ndeki rolüyle, servis modeli bankacılığını sunan ilk kamu ve katılım bankası oldu. Bu projeyle bir ilke daha imza atan Emlak Katılım DYS aracılığıyla büyük bir müşteri potansiyeline ulaşmayı, ürün ve hizmetlerini milyonlarca yeni müşteriye sunmayı hedefliyor.

Kentsel dönüşüm projelerine destek olacak

Emlak Katılım’ın kuracağı tasarruf finansman şirketi, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden olan kentsel dönüşüm projelerine de büyük bir destek sağlamayı hedefliyor. Özellikle, depreme dayanıksız ve eski yapıların yerine modern, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarının inşa edilmesi, ülke genelinde yaşanan afet riski göz önünde bulundurulduğunda kritik bir önem taşırken, bu iş birlikleri hem konut sektöründe hem de ekonomik kalkınmada sürdürülebilir bir büyüme hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

Bireysel portföy saklama hizmetine başladı

Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetini hayata geçirdi. Daha önce yalnızca kolektif portföy saklama hizmeti sunan banka, bu yeni adımıyla bireysel yatırımcılara da hizmet vermeye başladı. Tam uyumlu denetim süreçleriyle hizmet veren Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine katkının yanında, yatırımcı güveni tarafında da dikkat çekti.

Emlak Katılım ile Halkbank arasında iş birliği

Emlak Katılım ve Halkbank’ın Paraf kredi kartı özelinde imza attığı marka iş birliği hayata geçti. Bu anlaşma, Paraf’ın farklı bir banka ile yaptığı ilk iş birliği olurken Emlak Katılım’ın ise ilk kredi kartı olma özelliğini taşıyor. Emlak Katılım müşterileri yakın zamanda, Türkiye’nin yerli ve milli ödeme yöntemi TROY altyapılı Paraf kart aracılığıyla 550 binden fazla Paraf Üye İşyeri ve anlaşmalı binlerce markanın sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek. İki kamu kurumunun iş birliği sayesinde sadece kart kullanıcıları değil, perakende dünyası ve her iki kurum da önemli kazanımlar elde etmektedir. Geniş müşteri kitlesinin oluşturacağı sinerjiyle hem daha kazançlı kampanyalara imza atılacak hem de ortak maliyetlerde tasarruf sağlanacaktır.