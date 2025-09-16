Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. cumartesi günleri açık olacak

Emlak Katılım Tasarruf Finansman çalışma takviminde değişikliğe gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçelere uygun taksitlerle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuruda bulundu.

Şirket, Türkiye'nin dört bir yanından gelen talebi karşılamak için cumartesi günleri de çalışacak.

Emlak Katılım, yeni aldığı karara göre hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 saatleri arasında tüm şubelerini açarak, vatandaşlara tasarruf finansman alanında hizmet verecek.

Faizsiz finansman desteği

Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne giriş yapmıştı. Şirket, vatandaşların ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz destek sunacağını duyurmuştu.