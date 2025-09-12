Emlak Katılım ‘tasarruf finansman’ sektöründe

Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne giriş yaptı. Ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir çözümler sunmaya hazırlanan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini Emlak Katılım şubeleri üzerinden gerçekleştirecek. Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ’nin kuruluş nedeniyle dün düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uzun dönemli bir çalışmanın ürünü olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’ni milletin hizmetine kazandırdıklarını söyledi. “Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkânı olsun istiyoruz” diyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın sadece ev değil, işyeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yeni sistemle, bir ilki hayata geçiriyor; Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Her şeyden önce; bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Bu sistemde her vatandaşımız; kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak.”

“Bu sistemde iki model sunulacak”

Burada vatandaşa iki model sunacaklarını açıklayan Bakan Kurum, iki modeli şöyle anlattı: “Birinci modelimizde ‘çekiliş sistemi’ olacak. Yani her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle, sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı, ‘müşteri bazlı tasarruf finansman’ modelimizi uygulayacağız. Bu modelde; müşteri teslimat tarihini çekilişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayacak; çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitlere bölerek evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak.”

“Ekonomimize uzun vadeli katkılar sunacağız”

Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök de faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı tasarruf finansman sistemiyle, dileyen herkesin ev, araç ve işyeri ihtiyaçları için Emlak Katılım güvencesiyle yanlarında olacaklarını söyledi. Gök, şunları söyledi:

“Attığımız her adımda, ülkemizin ekonomik kalkınmasına, toplumsal refahına ve finansal kapsayıcılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bir kamu bankası olarak tasarruf finansman sektöründe sorumluluk almak, yalnızca yeni bir şirket kurmak değil, aynı zamanda bu sektöre kamu bakış açısını ve sorumluluğunu da taşımak anlamına geliyor. Bu alanda faaliyet gösterecek ilk kamu sermayeli şirket olmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Türkiye’nin tasarruf kültürünü güçlendirecek, finansal kapsayıcılığı artıracak ve katılım finansın değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturacak iştirakimizin, ülkemizin ekonomisine uzun vadeli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz.”

“Servis bankacılığında ilk kamu bankasıyız”

Emlak Katılım’ın, kuruluşundan bu yana ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunduğunu söyleyen Gök, “Bu yılın ilk yarısında 7,6 milyar TL net kar sağladık. Rasyoların tamamında da üst sıralarda yer alıyoruz. Emlak katılım olarak 42 ilde 119 şubeyle hizmet veriyoruz” dedi. Emlak Katılım’ın, BDDK izniyle ‘servis modeli bankacılığı’ için ilk kamu bankası olma başarısını gösterdiğini açıklayan Gök, “Bu yeni bir iş modeli. Bankamız, ürün ve hizmetlerini farklı sektörlerden uygulama ve platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırabilecek.”

“Önemli bir yapı taşı olacak”

BDDK Şahap Kavcıoğlu ise katılım finans ile tasarruf finansmanında entegrasyonun ilk olduğunu belirterek, “Biz önemli bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm için de önemli bir yapı taşı olacak. Tamamlayıcılığı yerine getireceğini düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye’de vatandaşların yaklaşık yüzde 50’den fazlasının en az bir kez şehrini değiştirdiğine işaret ederek, “Geldiğimiz noktada şehirlerin gelişmesi, beklentilerin artması ve hem de deprem ve afetlerin hayatımıza girmesiyle artık evlerin değiştirilmesi bir ihtiyaç oldu” diye konuştu.

Emlak Katılım şubeleri üzerinden hizmet verecek

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde şube açılışlarına devam eden Emlak Katılım, Türkiye genelinde 42 ilde 119 şubeye ulaştı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, Emlak Katılım şubeleri içerisinde oluşturulan özel bölümlerde müşterilerine hizmet verecek. Bu alanlarda tasarruf finansman hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulacak.

Geniş kitlelere finansal çözümler sunulacak

Türkiye’nin ilk toplu konut finansman modelini geliştiren Emlak Katılım köklü mirasından aldığı bu misyonla bir ilke daha imza atıyor. Bir asır boyunca ev sahibi olmak isteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, bugün de tasarruf finansman sistemindeki ilk banka olarak bu mirası geleceğe taşıyor. Güçlü sermaye yapısı, istikrarlı büyüme performansı, yeni ürün ve hizmetleri ile sektöre yön veren Emlak Katılım, kurduğu tasarruf finansman şirketi ile ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye ekonomisine 206 milyar TL katkı

Emlak Katılım, 2025 ilk yarıyıl itibarıyla net kârını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 7.6 milyar TL’ye yükseltirken özsermaye kârlılığı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 298 milyar TL’ye, toplanan fonları yüzde 41 artarak 225 milyar TL seviyesine, kullandırılan fonları ise yüzde 91 artışla 165 milyar TL’ye yükseldi. Ülke ekonomisine sağladığı katkı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 206 milyar TL’ye çıktı. Banka bu finansal performansın, etkin bilanço yönetimi, verimlilik odaklı stratejileri ve reel ekonomiye sağladığı güçlü desteğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ev, araç ve çatılı işyeri finansmanı sağlayacak

Ev Finansmanı: Herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, kredi kullanmadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak ev sahibi olmanızı mümkün kılar. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, Türkiye’nin 81 ilinden istediğiniz eve kira öder gibi sahip olabilirsiniz.

Araç Finansmanı: Herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, krediye ihtiyaç duymadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olmanızı mümkün kılar. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, kolayca otomobil sahibi olabilirsiniz.

Çatılı İş Yeri Finansmanı: Ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler veya yatırımcılar için geliştirilen çatılı iş yeri finansmanı hizmetimiz, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunar. İş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

Tasarruf Finansman Modeli’nin faydaları

* Tasarruf finansman sistemi, toplumun tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını faizsiz, güvenilir ve şeffaf yöntemlerle karşılamalarını sağlamayı amaçlar. Tasarruf finansmanı bu noktada, özellikle ev ve araç sahibi olmak isteyenler için dayanışmaya dayalı bir çözüm sunuyor.

* Sektörde ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne girdi. Bu, güven ile şeffaflığın artması, standartların yükselmesi ve sürdürülebilir bir yapının kurulması açısından önemli. Vatandaş artık bu alanda kamu desteğini arkasında hissedecek.

* Tasarruf finansmanı, hane halkının tasarruf etme bilincini artıran bir model olarak ön plana çıkıyor. Bu model sayesinde bireyler sadece kendi geleceklerini güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomiye kaynak aktarımı da sağlanıyor. Tasarruf oranlarının artması, ülkemizin ekonomik istikrarına ve finansal sistemin derinleşmesine doğrudan katkı sunacak.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nasıl çalışıyor?

Tasarruf finansmanı sistemi; katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılandığı ve bu sayede ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabildikleri bir faizsiz finansman modelidir.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi şöyle işler:

1 İhtiyacınızı ve bütçenizi belirlersiniz: Satın almak istediğiniz ev, araç veya iş yeri için gereken finansman tutarı ve bütçenize uygun aylık taksit miktarını belirlersiniz.

2 En uygun model seçilir: Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden dilediğinizi tercih edersiniz.

2a Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli: Faizsiz ve bütçesine uygun şekilde ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak için sisteme katılan vatandaşlar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken, her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanır.

2b Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli: Ev, araç veya çatılı iş yerinizin teslimat tarihini sizin belirlediğiniz, tamamen size özel ve faizsiz bir finansman çözümüdür. Dilerseniz peşinat ödeyerek, dilerseniz sadece taksitlerle birikim yaparak sistemimize katılırsınız.

3 Sisteme nasıl dahil olursunuz?: Benzer hedeflere sahip katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dâhil edilirsiniz.

4 Teslimatınızı nasıl alırsınız?: Türkiye’nin 81 ilindeki istediğiniz şehirden, tercih ettiğiniz ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olursunuz.

5 Ödemeler: Teslimat sonrasında kalan taksitlerinizi, en düşük maliyetle ev, araç veya çatılı iş yeri almış olmanın mutluluğuyla ödemeye devam edersiniz.